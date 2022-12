Estados Unidos vuelve abrir debate sobre legalización de marihuana

su país y manifestó que la posición del gobierno de Barack Obama es que no buscaría la legalización de esta droga.

Por el momento, el Departamento de Justicia permitirá que los defensores del cannabis experimenten con esta hierba y no se judicializarán a personas o establecimientos que ofrecen esa droga para ver cuáles son esos efectos.

En días pasados, el presidente de Estados Unidos Barack Obama dijo a la revista The New Yorker que fumar marihuana no es más peligroso que beber alcohol y añadió que no considera que la legalización sea una "panacea" que resuelva todos los problemas.