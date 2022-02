"Estamos aguantando hambre, la comida ya escasea": habitante de Amazonas ante falta de combustible

Las estaciones de servicio de Leticia, Amazonas , completan cerca de tres semanas sin recibir combustible y la situación se agudiza cada vez más.

Las lanchas dejaron de navegar por el río Amazonas, en los sitios turísticos ya no se ve gente y hasta el abastecimiento de alimentos ha disminuido.

Publicidad

Uno de los afectados es Diomar Rincón, un hombre que lleva toda su vida en el sector turístico y a través de su motocarro saca su familia adelante.

Diomar dice que está aguantando hambre porque no logra llevar completo el sustento diario a la casa, ya que no encuentra combustible para ofrecer sus servicios turísticos y transportar a los visitantes a sitios emblemáticos.

Publicidad

"Nosotros sobrevivimos del día a día, y ahora estamos todos aquí aguantando hambre, porque con la escasez de gasolina no se puede. Incluso la comida acá está escasa, acá no se puede comer uno un pedazo de pescado o de pollo, porque por ejemplo un kilito de carne está en 50.000 pesos", dijo Diomar Rincón, del sector turístico.

Ante ese panorama, Diomar trata de hacer maromas para conseguir al menos los tres platos de comida para su esposa e hijos, por eso saca su motocarro y lo llena con la poca gasolina que revenden en las esquinas. Así lleva a la casa un promedio de 30 mil pesos y con eso deben comprar los alimentos, cuyos precios están por los cielos.

Publicidad

"En una temporada buena nosotros transportamos casi 50 personas diarias, ahora nos toca buscar y hasta hacer rebaja para transportar a dos o diez. Para no quedarnos sin la papita diaria, compramos la gasolina revendida en las esquinas, un galón o menos nos lo venden en 20 mil pesos y con eso tratamos de solventar", agregó Rincón.

Los habitantes de Amazonas piden soluciones a largo plazo, pues argumentan que aunque el próximo sábado podrían llegar 12.000 galones de gasolina, esto solo alcanzaría para ocho días y nuevamente entrarían en una crisis por la falta de combustible.

Publicidad

Escuche el podcast BLU 4.0: