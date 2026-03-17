”Estamos ahogados”: gremios del sector energético advierten crítico panorama financiero

Una nueva alerta emitieron los representantes del sector energético sobre el crítico panorama financiero que pone en riesgo la prestación de los servicios de las empresas de gas y energía en todo el país.

Desde Cartagena, los presidentes de Andesco, Acolgen, Andeg, Asocodis, Naturgas y SER Colombia señalaron que la falta de pago de los subsidios de energía y gas, y de la opción tarifaria por parte del Gobierno Nacional, las deudas de entidades oficiales y la crisis de la empresa Air-e tienen en “cuidados intensivos” al sector energético.

Explicaron que las empresas de energía y gas acumulan hoy una deuda de 9,2 billones de pesos, de los cuales 3,5 billones corresponden a subsidios y 2,1 a la deuda de Air-e con las empresas generadoras y de transmisión.

“El esfuerzo que han hecho nuestras empresas es realmente admirable. Lo que se han endeudado, lo que han hecho para evitar el apagón. Si no se hubiera hecho lo que han hecho nuestras empresas, este país se hubiera apagado. Lo triste es que ya llegaron a un punto en el que estamos ahogados; estamos hoy peor que lo que estábamos hace un año, porque hace un año ya nos habían pagado los recursos del año anterior; este año no nos han hecho sino unos pequeños aportes”, explicó Camilo Sánchez, presidente de Andesco.



Sánchez también aseguró que el riesgo de un apagón energético no es un fantasma, sino una realidad que, incluso, podría darse a finales de este mismo año.

“¿Hoy cuál es el riesgo? Que se nos puede apagar el país a final de este año y después este gobierno va a decir que es culpa del próximo gobierno. No, es por lo que no hicimos en este gobierno, y aquí nosotros no queremos que le vaya mal al gobierno de Petro; lo que nos preocupa es la forma como está el ministerio escondiendo la cabeza, como si fuera un avestruz. No se da cuenta del problema, cree que pasando el tiempo no pasa nada, pero ya estamos llegando a momentos críticos”, agregó.

De acuerdo con los gremios, el panorama del sector energético se podría agudizar aún más en el país con la llegada de un nuevo fenómeno de El Niño y la falta de capacidad para responder a la creciente demanda del sector.

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“Se nos reduce el colchón y, del último informe que vimos de XM, estamos viendo que ya estamos con un déficit de energía en firme. ¿Eso qué quiere decir? Que no tenemos la suficiente energía para atender la demanda en un momento crítico. Y esto, ad portas de un fenómeno de El Niño. Hoy ya estamos en márgenes negativos. Estamos terminando el 2026 con un -2 % entre la oferta y la demanda, y en el 2027 vamos a arrancar con un déficit del -3,5 %”, explicó por su parte la presidenta ejecutiva de Acolgen, Natalia Gutiérrez.

Entretanto, la presidenta de Naturgas, Luz Stella Murgas, indicó que en el caso de este sector el Gobierno acumula una deuda de un año; ya ni siquiera se han emitido las liquidaciones correspondientes a 2025.

“No es un trimestre, es un año de atraso. Normalmente financiamos un trimestre, pero ya llevamos un año de atraso y las deudas siguen creciendo. En ese orden de ideas, es prioritario proteger a los usuarios porque, vuelvo y digo, los subsidios no benefician a las empresas, son de los usuarios, son un alivio para los usuarios y es una obligación constitucional que tiene el Estado frente a ellos”, puntualizó.

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Sobre la situación de la empresa Air-e, afirmaron que representa un riesgo sistémico para toda la cadena del sector energético, pues tras 18 meses de intervención por parte del Gobierno Nacional, las deudas siguen creciendo.

“¿Qué va a pasar con Air-e? Air-e es un problema nacional; si se quiebra Air-e, se quiebran muchas de nuestras empresas en el país”, puntualizó el presidente de Andesco.

El presidente de Andeg, Alejandro Castañeda, señaló que, tras 18 meses de intervención por parte del Gobierno Nacional a la empresa de energía, las deudas siguen creciendo y no hay una hoja de ruta sobre su situación financiera.

“Hemos tenido cinco agentes interventores, no uno ni dos; hemos tenido cinco personas diferentes que han manejado la empresa en 18 meses. Hemos tenido dos superintendentes y, a día de hoy, no hay respuesta de ninguna solución, ni de pago de la deuda ni solución estructural. Y, obviamente, hay situaciones que hacen mucho más crítica la situación de caja de las empresas”, dijo.

Finalmente, los gremios también mostraron su preocupación frente a medidas adoptadas en el marco de la emergencia climática, como los decretos 0177, 0214 y 0242 de 2026, que, afirman, podrían afectar la confiabilidad del sistema energético, trasladar cargas económicas adicionales a las empresas e impactar en los precios de la energía.