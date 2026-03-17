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Blu Radio  / Nación  / ”Estamos ahogados”: gremios del sector energético advierten crítico panorama financiero

”Estamos ahogados”: gremios del sector energético advierten crítico panorama financiero

Alertaron que se les adeudan 9.2 billones de pesos, de los cuales 3.5 billones corresponden a subsidios que no ha pagado el Gobierno Nacional.

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