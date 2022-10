Estamos de acuerdo: EE.UU. respalda a Duque en objeciones a Ley Estatutaria de JEP

Luego de que el presidente Iván Duque objetara este domingo seis artículos de la Ley Estatutaria de la JEP, que regula el sistema de justicia transicional creado en el pacto de paz para juzgar los crímenes cometidos durante el conflicto armado, el Gobierno de Estados Unidos mostró su respaldo.

Así lo dio a conocer el embajador de EE.UU. en Colombia, Kevin Whitaker, que en entrevista con BLU Radio dijo que el espaldarazo a Duque se basa en cuatro puntos fundamentales, que incluyen el tratado de extradición y el manejo del listado de miembros de las extintas Farc para evitar colados.

Whitaker recordó que EE.UU. ha respaldado el acuerdo de paz desde el inicio, tanto políticamente como financieramente, pues desde el año 2016 ese país ha proporcionado casi 1.000 millones de dólares dirigidos a la implementación del acuerdo de paz.

En ese sentido, y entendiendo que la decisión del presidente Duque “obviamente está fundamentalmente (enfocada) en sus facultades, consistente con la Constitución de la República”, y tras un análisis “muy riguroso y refinado acerca de los problemas que él encontró”, Estados Unidos se encuentra “muy de acuerdo con lo que hizo, principalmente por la extradición”.

Esto, explica el funcionario norteamericano, se basa en cuatro elementos:

Primero, dice que en la ley existe la posibilidad de practicar pruebas por parte de la JEP, en casos como el de alias ‘Jesús Santrich’, pedido en extradición por ese país en un caso de aparente narcotráfico cometido después de la firma del acuerdo final.

Esto significa un problema para el Gobierno estadounidense, según Whitaker, pues “no es consistente con el tratado de extradición que tenemos los dos países”. Por eso, dijo estar “convencido” de que la extradición ha sido un implemento de mucho valor para los dos países y para las víctimas también y “afectar esa relación no es aconsejable”.

Segundo, “hay un elemento en la ley objetado por el presidente que dice que las necesidades de las víctimas van por encima de la extradición, para mí ese es un dilema fácil: nosotros hemos podido responder a las necesidades de las víctimas incluso cuando los victimarios, los acusados, se encuentran en EE.UU. Se pueden hacer las dos cosas a la misma vez”.

Además, asegura que “es obvio” que lo principal e importante para las víctimas son las condenas de los acusados, algo que la justicia de su país aseguraría.

También mencionó el papel del Alto Comisionado de Paz, pues según se evidenció en el gobierno anterior este funcionario “tuvo en su momento la responsabilidad de manejar y controlar todo el listado de las Farc y en eso obviamente hay esfuerzos dirigidos a manipular ese listado, para poner colados, como dicen Colombia. Hemos podido evitar eso”.

“El Alto Comisionado tiene la capacidad, experiencia y experticia para hacerlo y tiene todo el sentido del mundo continuar con un Alto Comisionado encargado de ese tema”, por lo que considerar que se debe mantener esta figura.

Whitaker también señaló que para Estados Unidos es “de mucha importancia” la claridad en que exmiembros de las Farc no pueden seguir cometiendo los mismos delitos que perpetraban antes de la firma del acuerdo, en referencia al caso de narcotráfico de Santrich.

Para el embajador, que no exista claridad en esto es lo que se llama en inglés “una carta de ‘Get out of jail free’, es decir, poder salir de la cárcel pase lo que pase”.

“En esos cuatro elementos están los intereses de EE.UU. Pero mi punto principal es que el presidente Duque ha hecho su análisis de una manera rigurosa, consistente con sus facultades bajo la Constitución y con esto ha demostrado su compromiso con el acuerdo de paz y con asegurar de que sea una paz que todos puedan respaldar”, dijo Whitaker.

Finalmente, el embajador dijo que la posición de EE.UU. frente al caso específico de Santrich es que no le darán pruebas a la JEP para reiterar su pedido de extradición.

“Hemos dado, como es nuestro deber bajo los términos del tratado de extradición, información estableciendo causa probable de que la persona (Jesús Santrich) es quien buscamos y todos los otros elementos que necesitamos hacer, bajo los términos del tratado, más allá no vamos a hacer nada. Ese fue el mensaje principal de la carta que envió el Departamento de Justicia al Ministerio de Justicia colombiano después del pedido para más información del caso”, añadió.

