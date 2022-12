Estamos en una sociedad donde las mujeres somos las culpables: víctima de acoso sexual

El escándalo generado por los señalamientos por acoso sexual en contra de una decena de profesores en la escuela Normal Superior de Bucaramanga puso nuevamente los reflectores sobre la problemática. En Mañanas BLU, víctimas de este tipo de acciones se pronunciaron.

Mariana Bojanini Daza, denunció que fue víctima de abuso sexual cuando tenía 12 años .

“No entendí mucho lo que pasó cuando sucedió. Como fue algo gradual, fue de muchos años. No fue algo espontáneo, no fue algo así de la nada”, contó la joven.

“No era profesor de mi colegio específicamente, pero daba clases de tutorías”, agregó.

Según Bojanini, debido a presiones que sufrió, no había alzado la voz para denunciar. El agresor, reveló, sigue dando tutorías mientras que padres y menores de edad ignoran el riesgo al que se exponen. Además, habría más víctimas.

“Todos tenemos la responsabilidad de actuar y no importa el ámbito en que ocurra”, dijo Natalia Romero, subdirectora de restablecimiento de derechos del ICBF.

De acuerdo con Romero, quien tenga conocimiento de este tipo de ilícitos está en la obligación de denunciar.

“La violencia sexual debe ser tratada como una urgencia médica, como lo que es”, recalcó.

La periodista Yahara Linnette Cañón Amaya también habló de su caso, en el que un directivo de la ADEC (Asociación de Educadores de Cundinamarca) la acoso sexualmente.

“Nilson Almanza Montero, este hombre, desde que me conoció, desde que me presentaron, intentaba tocarme, saludarme de beso y cada vez que me saludaba me apretaba hacia su pecho”, denunció.

“Me daba desprecio absoluto, repugnancia absoluta”, agregó la comunicadora.

“Tuve muchas afectaciones psicológicas y emocionales. Estamos en una sociedad donde las mujeres somos las culpables”, declaró Cañón en medio de lágrimas.

