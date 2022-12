Estamos mamados de la corrupción y alguien tiene que decirlo: Vargas Lleras

El vicepresidente Germán Vargas Lleras le exigió a la gobernadora del Meta Marcela Amaya que rinda cuentas por los millonarios contratos que le ha entregado al primo de su esposo por más de 400 mil millones de pesos.



La denuncia de Vargas Lleras se realizó en el marco del Congreso de Fenalco en donde el funcionario aseguró que la gobernadora Marcela Amaya debe explicarle al país cómo está realizando la contratación en el departamento del Meta.



“Pero lo que la señora gobernadora no le ha dicho al país es por qué el primo de su propio marido tiene contratos por 400 mil millones de pesos con la propia gobernación del Meta. Yo sí le pido aquí desde el Congreso de Fenalco que le explique a Colombia entera por qué el primo de su marido tiene contratos con la gobernación del Meta por 400 mil millones de pesos”, dijo Vargas Lleras.



El funcionario, también cuestionó los procesos de contratación en los que solo se presenta un único oferente y que generan dudas sobre la transparencia de los recursos públicos.



“El 90 % de las obras en el nivel territorial no cumplieron pliego tipo, tuvieron siempre un único oferente. Estamos mamados de la corrupción y alguien tiene que decirlo”, señaló el vicepresidente.



Vargas Lleras resaltó la gestión que se viene realizando en Invías en donde los procesos licitatorios cuentan en promedio con 180 oferentes y no han tenido reclamos por parte de los perdedores porque los procesos son transparentes.



Los millonarios contratos de familiar de la gobernadora del Meta



Según el informe de la Auditoría General de la República, las irregularidades en la contratación de obras en el departamento del Meta, denunciadas por el vicepresidente Germán Vargas Lleras, se presentan con la firma MC Construcciones Ltda, de la cual es gerente y representante legal Ivan Alberto Pérez Gómez, primo del esposo de la Gobernadora Marcela Amaya.



La auditoría señala que en los últimos 5 años la empresa MC Construcciones Ltda ha tenido contratos con el departamento a través de uniones temporales y consorcios con los que desarrolla actividades de infraestructura tanto de vías como de alcantarillado.



En el caso de los contratos entregados por la gobernadora Amaya, figura uno adjudicado el pasado 10 de febrero de 2016 por 24.466 millones de pesos con el Consorcio Distrinorte, del cual es integrante la firma MC Construcciones Ltda.



El contrato que fue entregado por la Empresa de Servicios Públicos del Meta para el mejoramiento de alcantarillado sanitario y pluvial del municipio de Acacías ya recibió un primer anticipo por 12.233 millones de pesos, por lo que el vicepresidente le pidió a la Procuraduría y la Fiscalía que investiguen estos contratos otorgados por el Departamento al familiar de la gobernadora.



Esta es la denuncia de German Vargas Lleras sobre el primo del esposo de gobernador del Meta

Publicidad