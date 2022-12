Estamos seguros que con Farc no pasará lo mismo de la UP: Santos

El presidente Juan Manuel Santos descartó que los integrantes de las Farc que se van a desmovilizar les suceda lo mismo que a los miembros de la Unión Patriótica, quienes muchos fueron asesinados en los años de los 80 y 90.

Publicidad

El mandatario aseguró que el país de hoy es diferente a las condiciones de hace uno años cuando el narcotráfico estaba en su máximo esplendor y era el que mandaba en el país.

“Estamos seguros que no va a pasar lo mismo de la UP, hoy hay más seguridad, más garantías, ese contacto directo de militares activos con la guerrilla ahora va a generar confianza para garantizar la seguridad”, dijo Santos.

Publicidad

“En temas de seguridad por eso no negociamos la doctrina de las FF.MM. para que no pase como Centroamérica, no estamos reduciendo efectivos, en la negociación también hay garantías para las Farc, las Farc aceptaron que su seguridad la garanticen sus propios anteriores enemigos”, añadió.

Publicidad

Escuche en este audio más información sobre:

-En Tolemaida avanzan los entrenamientos de las tropas que custodiarán las zonas veredales de concentración de las Farc.

Publicidad

-Se cumplió una eucaristía en la Catedral Primada en la cual se está pidiendo la libertad del exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos.

Publicidad

-El fiscal general aceptó la renuncia del director de Fiscalías de Medellín cuestionado por la falta de celeridad en las investigaciones contra alias Pedro Pistolas.

-Los presidentes de Estados Unidos y Filipinas se reunieron para limar asperezas luego de los insultos proferidos por el mandatario asiático proferidos contra el mandatario estadounidense.

Publicidad

-Con un homenaje a Nairo Quintana comenzó la Vuelta a Boyacá. Uno de los grandes atractivos del evento es la participación de Superman López, pedalista que debió retirarse de la Vuelta a España por una fuerte caída.