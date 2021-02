Estatuto de protección para venezolanos me da estabilidad psicológica y social: migrante

Jefferson Herrera, trabajador venezolano que se encuentra en condición irregular migratoria en Colombia desde hace tres años, habló en Mañanas BLU sobre el estatuto de protección temporal anunciado por el Gobierno de Iván Duque este lunes.

"Llegué sin saber nada a Colombia y aquí aprendí a polarizar los vidrios de los carros; gano casi un millón de pesos, de los cuales mando el 30% a mi mamá en Venezuela”, contó el joven extranjero.

Herrera, quien trabaja en el sector del Siete de Agosto en Bogotá, se mostró confiado que el anuncio de regularizar a migrantes del vecino país beneficie a personas como él.

“Ayuda en el tema de estabilidad no solo económica, sino también psicológica y social. Es muy importante poder acceder al servicio de salud, no tener que temer al hecho de enfrentar a las autoridades cuando me detienen y mostrar la cédula venezolana y responder preguntas”, contó.

El joven migrante dijo que no cree que las medidas anunciadas este lunes desaten una nueva oleada de venezolanos hacia Colombia.

“Los que estamos acá pueden formalizar mejor, empezar a tener mejores situaciones. Conozco incluso mucha gente que se está devolviendo porque no consiguen ningún tipo de trabajo acá”, sostuvo.

Publicidad

“Tengo muchos amigos que se están devolviendo, por el hecho de que no consiguen nada. De pronto ayuda a los que están acá puedan formalizar su estadía y se regularicen, para que se establezcan de mejor forma”, agregó.

Escuche a Jefferson Herrera en entrevista con Mañanas BLU: