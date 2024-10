"Este decreto es a capricho": mineros a MinAmbiente sobre regulación a explotación

Ivonne González, presidenta de la Asociación de Mineros en Santander, calificó como un "capricho" el decreto 0044 de 2024 con el que el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Ambiente, busca regular la explotación minera en algunas zonas que, según ellos, no son consideradas actualmente de páramo.

“Lo que no es páramo, como no pudo parar la minería, hicieron un decreto donde están judicializando. Lo hace por capricho, por precaución que llama ella. Dice 'voy a convertir esta zona en zona temporal de recursos naturales para saber si es compatible o no con la minería', ese es el problema. Nosotros tenemos 80 % páramos y nos metió el 20 % para saber si podemos hacer minería, así están ocurriendo en todas las partes del país", aseguró González sobre el mencionado decreto que, agregó, "deja a 1.5 millones de personas -mineras- quietas”.

De acuerdo con lo expuesto por la presidenta de Asomineros en Santander, este decreto limitaría, principalmente, la minería en zonas como La Guajira, Cesar, Santurbán y Jericó, este último, el el Suroeste antioqueño.

“En Colombia nos están volviendo pobres, nos están enterrando. Este decreto no es nuevo, es a capricho con algunas connotaciones para hacer más daño. El decreto sí es el problema porque nos deja quietos para luego hacer los estudios”, reiteró la representante de los mineros en Santander, explicando que al paro se han unido mineros de otras zonas del país como el Bajo Cauca y Suroeste antioqueño, el sur de Córdoba y Bolívar y añadió que "se están uniendo de Caldas, Chocó, Boyacá y diferentes partes y minerales”.

Mineros aseguran que Gobierno les incumplió en el Bajo Cauca

En el caso puntual de los minero del Bajo Cauca, Ivonne explicó que a ellos el Gobierno de Gustavo Petro les prometió formalizarlos algo que, hasta ahora, incumplieron: "Todas las veces se quedan en proceso de caracterización y nunca se hace real la formalización. Están mandando sobre nuestras tierras, pedimos que garanticen el mínimo vital para nuestras familias, que nos dejen trabajar”, continuó la presidente de Asomineros.

“En el paro estamos diciendo que no necesitamos más restricciones, estamos pidiendo es que recuerde el pedacito de desarrollo sostenible en tres ejes: el pueblo, el ambiental y la parte económica, porque ella quiere volver todo verde por capricho y sin estudios”, concluyó González, recordando que, en Santander, ajustan "472 años haciendo minería" y que actualmente cuentan tanto con plan de manejo ambiental como con la respectiva licencia para la explotación.