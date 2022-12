Este jueves podrían ser liberados periodistas holandeses: gobernador

“Se está generando todo un operativo humanitario para permitir que los periodistas holandeses sean entregados por el ELN en alguno de los sitios del Catatumbo, en Norte de Santander”, dijo



El gobernador confirmó que los periodistas holandeses Derk Bolt y Eugenio Follender fueron secuestrados en Filogringo, el sitio donde retuvieron a Salud Hernández, una región selvática complicada en donde acciona el Ejército de Liberación Nacional.



Dijo, además, que la comisión humanitaria está encabezada por alcaldes, personeros, funcionarios de la cruz roja y que el “Ejército ha permitido que en el límite de El Tarra y Tibú no haya operaciones militares para que no corra riesgo la vida de los periodistas”.



“Estamos a la expectativa de que el día de hoy se logre su liberación, que no le hace ningún beneficio a todos los diálogos que se están llevando a cabo con el ELN”, aseguró.



