Esto dijo Alexander López por el regaño de Petro: "No fue un jalón de orejas"

Luego de que se conocieran un video donde el presidente Gustavo Petro les hace un llamado de atención a Alexander López y Gustavo Bolívar, directores del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y Prosperidad Social (DPS), respectivamente, este primero aseguró que el gesto del mandatario fue producto de su preocupación por el sistema de agua potable en el país.

“Para mí no fue un jalón de orejas, sino un llamado de atención para reiterarme lo que me ha dicho desde que llegué. Un tema muy difícil que tiene el país, cualquier Gobierno, y es que hoy las vigencias futuras de las que hablaba el presidente, eso le decía a Bolívar, son 185 billones de pesos que están comprometidos hasta el año 2053. Nosotros tenemos vigencias futuras desde el Gobierno de Pastrana que se están ejecutando en este momento. De hecho, nuestro nivel ejecución en 2023 fue cercano a los 15-16 billones de pesos de vigencias futuras de gobierno anteriores. Esto nos está afectando nuestros programas de inversión social y nos afecta nos programa de Gobierno y Plan de Desarrollo. La gran preocupación del presidente en eso, que está muy desesperado, que en Colombia cerca del 30 % no tienen acceso a agua potable (…) Lo veo con buenos ojos y si es un jalón de orejas, lo veo bien y lo recibo con mucho gusto”, dijo López en diálogo con Mañanas Blu 10:30, con Camila Zuluaga.

Asimismo, el director del DNP aseguró que parte de la preocupación del presidente Petro es cómo era posible que los gobiernos anteriores no dejarán vigencias futuras para el agua potable, pero sí para otros temas que hoy complican el avance de estos programas.

Por otro lado, López habló del fin de los subsidios que avisó el DPS que buscan que se conviertan estos ingresos en formas de crear emprendimiento, tal como lo explicó Gustavo Bolívar.

Publicidad

¿Cuál fue el regaño de Petro al director del DNP?

Fue el pasado miércoles, 8 de mato, cuando en Santa Marta se llevó a cabo una jornada de Gobierno con los barrios populares, donde Petro se percató que López y Bolívar estaban hablando y no le prestaban atención a su intervención sobre el agua potable en el país.

"Ahí están engargolados Alexander López, que está por allá hablando con Gustavo Bolívar y no pone cuidado de su problema. Nos metimos en un problema que tiene usted como responsabilidad, Alexander, que es cambiar la matriz de vigencia futuras de la inversión pública en los próximos 30 años", dijo el presidente.