“Esto fue una pesadilla, agradezco muchísimo al Ejército”: Melissa Trillos

En medio de lágrimas, Melissa Trillos agradeció a las autoridades y a Dios porque, de nuevo, está en libertad, tras permanecer 25 días secuestrada por la guerrilla del ELN.

“La verdad no sé dónde me tenían, para mí esto fue una pesadilla que ya gracias a Dios y a la Virgen de Tocoroma, a toda la familia, a la comunidad de Ocaña, a las autoridades, al Ejército le agradezco muchísimo porque yo sé que me estaban buscando, yo sentía que me estaban buscando, y a Dios, ya quiero ver a mi familia”, fueron sus primeras palabras al llegar a la Trigésima Brigada del Ejército Nacional en Cúcuta.

Pese a que las autoridades se reunieron con Melissa y sus familiares en horas de la madrugada al llegar a Cúcuta, no entregaron declaraciones al respecto.

El presiente Juan Manuel Santos fue quien confirmó la liberación a través de su cuenta en Twitter.

“Rescatada por el Ejército Melissa Trillos secuestrada por ELN en Norte de Santander. Un capturado. Felicitaciones a nuestros héroes”, escribió el mandatario en la red social.

El secretario de Gobierno de Norte de Santander, Yebrail Haddad, informó, también vía Twitter, de que Trillos "fue dejada libre en Guamalito", un corregimiento del municipio de El Carmen, cercano a Ocaña.

Según el funcionario, Trillos fue dejada en libertad debido a la presión ejercida en la zona por tropas de la Segunda División del Ejército y de la Policía, que desde el mismo día del secuestro pusieron un marcha una operación de búsqueda.

Trillos fue secuestrada el pasado 20 de abril por desconocidos armados cuando salía en su vehículo de una gasolinera de propiedad de su familia en Ocaña.

Desde entonces, los habitantes de Ocaña hicieron varias manifestaciones para pedir la liberación de la joven. (Lea también: Santos confirma liberación de Melissa Trillos, secuestrada por el ELN ).

El pasado 1 de mayo el Frente de Guerra Nororiental de la guerrilla del ELN, al que algunas autoridades atribuían el secuestro, negó que fuese el responsable en este caso.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-Se conoció que alias Simón Trinidad podría llegar a participar, por parte de las Farc, en los diálogos de paz en La Habana, Cuba. Mark Burton, abogado del guerrillero en EEUU, donde paga una condena de 60 años de prisión por su participación en el secuestro de tres estadounidenses, afirmó que el existe la posibilidad de que el subversivo reciba un permiso del gobierno de EEUU, tras un pedido que debería realizar el Gobierno de Colombia para que Trinidad pueda asistir a la firma de un posible acuerdo de paz en Cuba. Las declaraciones fueron publicadas en la página web del Partido Comunista Colombiano.

-Como necesaria calificó la dirigente de la Unión Patriótica, Imelda Daza Cotes, la participación de Simón Trinidad para lograr la firma definitiva del proceso de paz entre el Gobierno y las Farc.

-El jefe de la guerrilla de las Farc, Timoleón Jiménez, alias Timochenko, invitó, a través de una carta al diálogo al expresidente y senador Álvaro Uribe y propone gran acuerdo político por la paz.

-El senador del Centro Democrático José Obdulio Gaviria señaló que es impresionante la coincidencia de estilos entre el presidente Juan Manuel Santos y alias Timochenco con respecto al proceso de paz. Además recalcó que el expresidente Álvaro Uribe no ha respondido ni va a responder.

-El jefe negociador del Gobierno en los diálogos de paz en la Habana, Humberto De la Calle respondió a los críticos del acuerdo logrado esta semana con el grupo subversivo y habló de las garantías del proceso.

-A propósito del ex presidente Álvaro Uribe, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, solicitará activar acciones internacionales para enjuiciar al ahora senador Álvaro Uribe por pedir intervención militar contra Venezuela.

-Tres personas muertas dejó una balacera que se registró en las últimas horas en el sur de Bogotá.

-Fue identificado el líder minero secuestrado por el ELN en el departamento de Chocó. Las autoridades señalaron que se trata de un secuestro extorsivo.

-El Ejército reveló que la maquinaria que se contrata para obras de infraestructura en el sur de Bolívar termina prestando servicio al ELN para actividades ilegales como la minería por presión que ejercen los mismos el mismo grupo guerrillero sobre quienes las operan.

-Autoridades de Cali intensifican los operativos en las entradas y salidas de la ciudad, debido al incremento de extranjeros indocumentados que utiliza a la ciudad como corredor para llegar hasta los EEUU. En las últimas horas fueron detenidos 6 extranjeros provenientes de Asia y de África.

-La Policía del Atlántico desarticuló una banda delincuencial denominada ‘los aledaños’, quienes se dedicaban a clonar tarjetas y e instalar dispositivos electrónicos en cajeros automáticos para cometer robos. Entre sus víctimas hay más de 800 personas en toda la Región Caribe.

-Según las estadísticas de la Policía Nacional en el Quindío, durante lo corrido del año en ésta región del Eje Cafetero, se han reducido las muertes violentas en un 18 por ciento.

-Autoridades en Villavicencio se encuentran tras la pista de 5 menores de edad que se fugaron del centro de atención al menor infractor de la ciudad.

-Este domingo se realizan elecciones para presidente, congreso y alcaldes en República Dominicana.

-En el fútbol colombiano. Santa fe consiguió golear y Medellín permanece en la punta de la liga. Este domingo se realizarán otros cuatro partidos en el cierre de la jornada 18.