“Esto no es así”: Víctor Muñoz sobre millonario contrato de medicamentos

El contrato fue entregado el 21 de julio del 2022 por 2.4 billones de pesos, por un periodo de tres años, para la compra de medicamentos a los hospitales públicos, el Ejército y la Policía Nacional, a tres empresas. Frente al tema se pronunció el director del departamento administrativo de la Presidencia, Víctor Muñoz, luego de un balance de las jornadas de empalme del Gobierno entrante y saliente.

“Dado que en algunos casos se han dado imprecisiones, por ejemplo, hoy se ha hablado de una contratación de medicamentos por parte de la fuerza pública, esto no es así. Hoy lo que se firmó fue el acuerdo marco de precios por parte de Colombia compra eficiente, que los que conocen el mecanismo de contratación un acuerdo marco de precios lo que permitirá es que en un futuro las diferentes entidades del orden nacional hagan uso de dicho acuerdo que es el mecanismo de agregación de demanda, donde se obtiene los mejores precios para el estado colombiano”, explicó Muñoz.

Y es que fueron más de 400 reuniones y más de 800 horas de encuentros los que sostuvieron los gobiernos del presidente Duque y del entrante de Gustavo Petro, en los que se hablaron de varios temas e, incluso, de los proyectos que están andando.

“También nos llegaron lo que ellos denominaron como unas alertas naranjas, como unos temas que son del Canal del Dique, el RUNT, la contratación de una zona digital por parte del MinTic, el Ocad Paz, el tema de las justas directivas y la firma del TLC con los Emiratos Árabes. Es importante mencionar que todas estas respuestas se han dado por escrito, que los temas que vayan en tránsito y que estén en los términos de ley para ser contratados, en caso de que estemos hablando de un proceso de contratación, culminarán como están en los cronogramas establecidos”, añadió Muñoz.

Durante el empalme también se señaló que el próximo gobierno será el que se encargará de la expedición de los decretos en los que amplían el personal de funcionarios de la DIAN y el SENA, luego de una solicitud hecha por el equipo de empalme del gobierno de Gustavo Petro.

“Nosotros consideramos que es importante el fortalecimiento de la planta de personal de esa entidad, entre otras, para avanzar en el proceso de recaudo y de gestión por parte de esta entidad y modernización de la misma, pero entendemos que la solicitud no lleva a no tomar la decisión a un decreto de aumento de planta, sino dejarlo a la decisión del gobierno siguiente. Así fue charlado incluso con ellos y fue parte de esa discusión. Es el mismo caso particular del SENA y así como este hay algunos casos de donde se ha seguido ese procedimiento”, explicó, por su parte, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, quien fue el jefe de empalme del gobierno Duque.

Así mismo, se reconoció que en el portal www.datalogo.dnp.gov.co fueron publicados más de 700 presentaciones, 400 documentos, junto a los 120 cuestionarios que enviaron desde el equipo de empalme del gobierno entrante con más de 3.000 preguntas. que tenían en los más de 23 sectores que fueron establecidos entre las partes.