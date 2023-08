Estos son los gastos que reportó la campaña “Petro, presidente” al CNE en 2022

Los documentos, que, por ley, toda campaña política debe presentar ante el Consejo Nacional Electoral para el seguimiento de gastos e ingresos de candidatos, son públicos.

Después de los señalamientos de Nicolás Petro , las autoridades le han puesto el ojo a la rendición de cuentas que entregó la campaña de presidente Gustavo Petro al Consejo Nacional Electoral

Los documentos, que, por ley, toda campaña política debe presentar ante el Consejo Nacional Electoral para el seguimiento de gastos e ingresos de candidatos, en este caso a la Presidencia son públicos. En la campaña de “Petro, presidente”, firmó como gerente Ricardo Roa Barragán, quien notificó que, en primera vuelta, los gastos totales de la campaña fueron por $28.384.680.001

De acuerdo con la resolución 0694 del 2022, para el 2022 los topes de gastos que interpuso el consejo nacional electoral para primera vuelta eran $28.536.520.492. lo que quiere decir que el presidente Gustavo Petro estuvo dentro de los valores de ley según lo reportado.

Lo mismo sucedió en la segunda vuelta presidencial: el tope del CNE era de $13.347.457.427 y la campaña gastó $13.199.709.794.

Según la campaña, la mayoría de ingresos económicos que recibió en ese entonces el candidato Gustavo Petro provenían de créditos del sector financiero, mayoritariamente de cuatro empresas del sector bancario. lo mismo ocurrió para la segunda vuelta presidencial.

Ahora, actualmente el Consejo Nacional Electoral continúa investigando la rendición de la campaña para verificar que no se excedieron esos montos. mientras que en la fiscalía están las declaraciones de Nicolás Petro al respecto y su palabra de entregar archivos de la supuesta financiación ilícita.

Sin embargo, el presidente Gustavo Petro ha sido claro frente al tema. Así lo dijo el pasado 3 de agosto.

“Alguien escribió hoy que mi hijo había dicho que yo sabía que habían entrado dineros ilegales en mi campaña (...) y es que obviamente si eso fuese cierto, el presidente se tendría que ir el día de hoy, porque yo no soy Uribe, no soy Santos, no soy Duque…no soy ninguno de los que han pasado atrás por obvias razones. yo vengo de otro tipo de manera de entender las cosas. No critico a los otros, pero nosotros venimos de algo diferente, de otra historia, de otra realidad y de otra sensibilidad”, así como también lo confirmó en sus redes sociales

“La campaña no recibió dinero alguno de carácter ilícito y de lo sucedido me enteré por una reunión que tuve con la exesposa de Nicolás en mi oficina hace apenas unos meses cuando pedí que investigarán a mi hijo”.

Como dato adicional, en julio pasado, el consejo nacional electoral había citado tanto a Armando Benedetti como a Laura Sarabia frente a dineros que pudieron ingresar presuntamente a la campaña de manera ilegal, el cuál Benedetti se acogió a su derecho de guardar silencio y no asistió. cabe resaltar que las investigaciones continúan por parte del CNE.

