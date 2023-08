Nicolás Petro quedó en libertad, pero con restricciones

El juez 74 de control de garantías de Bogotá dejó en libertad a Nicolás Petro y no acogió la solicitud de casa por cárcel como lo había solicitado la Fiscalía.

Por "argumentación precaria", el juez no accedió a la petición del fiscal Mario Burgos y explicó que la Fiscalía no cumplió con su deber de argumentar por qué no procedía una medida de aseguramiento no privativa de la libertad.

Sin embargo, Nicolás Petro , reiteró el juez, no podrá tener contacto con ninguna de las personas mencionadas en el proceso, así como tampoco podrá salir del país ni asistir a reuniones políticas. Así mismo tendrá que acatar la medida Day Vásquez , quien también fue dejada en libertad.

"Si hacen caso omiso, podrá revocarse estas medidas no privativas y solicitarse una medida más gravosa", aclaró el juez.

El abogado principal de Petro Burgos, José David Teleki, había advertido que la vida de su defendido corría riesgo porque hay gente que no quiere que se sepa la verdad sobre el escándalo de corrupción que salpica a la campaña de su padre, el presidente Gustavo Petro, y por eso pidió en la audiencia que se le concediera la detención domiciliaria.

La revelación de Nicolás Petro Burgos de que a la campaña electoral de su padre entró dinero supuestamente ilícito sacudió este jueves al país por la gravedad de las acusaciones y por el impacto que puede tener en la gobernabilidad.

Petro Burgos, primogénito del presidente, desató la tormenta al contar a la Fiscalía que parte del dinero recibido de manera ilegal de un narcotraficante y de empresarios la usó en beneficio propio y otra fue a parar a la campaña presidencial de Petro en 2022.



"En realidad, de dichos dineros unos ingresaron a sus arcas (de Nicolás Petro) y otros a la campaña presidencial de 2022 en la cual resultó elegido nuestro actual presidente, el doctor Gustavo Petro Urrego", manifestó en una audiencia el fiscal primero delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, Mario Burgos.

El fiscal explicó que Nicolás Petro, detenido el pasado sábado en Barranquilla, hizo esas revelaciones como parte de un acuerdo de colaboración con la Justicia luego de que el martes fuera imputado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Nicolás Petro fue candidato a la Gobernación del Atlántico en 2019 y es diputado a la Asamblea de ese departamento, cargo al que se comprometió a renunciar como parte del acuerdo.

La investigación al hijo de Petro comenzó en marzo pasado, luego de que su exesposa, Daysuris Vásquez, revelara a la revista Semana que el narcotraficante Samuel Santander Lopesierra, alias "el hombre Marlboro", le entregó una alta suma de dinero a Nicolás Petro, y lo mismo la familia del controvertido empresario Alfonso "Turco" Hilsaca, pero indicó que esos recursos no entraron a la campaña presidencial.

Sin embargo, en su acuerdo con la Justicia, el hijo de Petro admitió que parte del dinero sí llegó a la campaña presidencial, que supuestamente violó además las reglas de financiación al superar "los topes permitidos por la ley y una parte de estos dineros no habrían sido reportados ante las autoridades electorales", según el fiscal.

