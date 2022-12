Estoy feliz por denuncia del fiscal; tengo pruebas de lo que dije: Benedetti

En entrevista con BLU Radio, el senador Armando Benedetti le restó importancia a la denuncia que entablará en su contra el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, por las declaraciones del legislador luego del anuncio de la investigación por el caso Odebrecht.



“Tengo ansias de que la presente porque quiero saber si la va a presentar porque yo dije que recogió la plata para la campaña de 2014 y porque dije que había abusado de su poder para desprestigiarme”, agregó.



Además, se preguntó si el fiscal también hablará de su relación con Federico Gaviria, de quien dijo: “está usando como títere”.



“¿Me va a decir que no es el mismo que trabajó con él en Corficolombiana? ¿Me va a decir que de Corficolombiana salió plata para Andorra y de ahí es donde sale la plata para las coimas en Latinoamérica?”, enfatizó.



Le puede interesar: Fiscal general de la Nación evalúa denunciar a Armando Benedetti.



En ese sentido, Benedetti aseguró que está feliz por el anuncio del fiscal porque, aseguró, tiene pruebas contundentes de las acusaciones contra el jefe del ente acusador.



“Yo no estoy mamando gallo y diciendo mentiras. Estoy cansado de que durante un año ese señor, cada 15 días, invente cargos contra algún miembro de la familia o contra mí para incriminarme”, agregó.



Finalmente, manifestó que como no tiene garantías en la Comisión de Acusación por lo que llama “el poder del fiscal”, recurrirá a las autoridades estadounidenses de la situación.



Benedetti, junto a otros parlamentarios, es señalado por la Fiscalía de hacer parte de ‘los buldócer’, quienes presuntamente habrían hecho gestiones para favorecer a la multinacional Odebrecht en contratos.



Publicidad