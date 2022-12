Estoy mamado de tanta corrupción: habla hombre que no pagó peaje para protestar

Arley Fernando Gómez, el ciudadano que se negó a pagar el peaje en la vía Acacias – Villavicencio, en entrevista con BLU Radio, explicó las razones de su particular forma de protestar.



“Desde hace seis años estoy peleando por este tema. Entre Acacías y Villavicencio no hay sino 20 kilómetros y pagamos 9.000 pesos por kilómetro recorrido. Es una suma demasiado exagerada”, dijo.



Agregó que hace tres años les prometieron una doble calzada la cual nunca se construyó.



“Llevamos desde 2013, desde que se acabó la concesión, y no han puesto la primera piedra. Quiero que la vía tenga los dobles carriles que me prometieron. Es un acto de injusticia”, dijo.



Sobre su protesta, Arlen manifestó que es consciente que le cobrarán una multa, pero se mostró satisfecho porque el video haya sentado un precedente en redes sociales.



“Quisiera que las obras por lo menos empezaran. No pensé que un acto tan reflexivo de mi parte fuera a causar tanta alegría a la gente porque la gente está mamada de tanta corrupción”, dijo.



En ese sentido manifestó que este es un mensaje para que los colombianos dejen de actuar pasivamente ante las irregularidades.



“Quiero que la gente se mueva en el país. Que no nos dejamos meter la reforma tributaria. Que nos movamos en contra de los políticos corruptos, que dejemos de actuar tan pasivamente”, dijo.



Escuche aquí la entrevista completa:



