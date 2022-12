Estudiantes marcharán de nuevo el 13 de diciembre

Los estudiantes insisten en que el Gobierno no tiene voluntad y dicen que hasta que no haya una oferta más generosa que pueda generar un cambio en la política pública de educación, el paro no se va a levantar.

Anunciaron, además, que volverán a marchar el próximo 13 de diciembre, a falta de una reunión el próximo lunes en la que el 6 de diciembre también aparece como fecha tentativa.

Según los jóvenes, “hasta ahora no ha habido ningún acuerdo en los temas estructurales”. Y el paro no se va a levantar hasta que el Gobierno no amplíe su propuesta de un punto adicional sobre el IPC en comparación con el acuerdo de los rectores que estableció 3 % sobre IPC para el 2019 y 4 % desde el 2020 al 2022.

“El Gobierno tiene la idea de que la política de educación debe ser hacia la privatización, y nosotros estamos convencidos de que hay que defender la universidad pública. Entonces la pelea es en la mesa y en las calles. Pacíficamente, con tranquilidad. Pero el paro no se va a levantar”, dijo el vocero de la Asociación de Representantes Estudiantiles, Juan Carlos Guzmán.

Una decisión de no levantar el paro durante todo el mes de diciembre podría concluir en una cancelación del semestre en las 26 universidades que aún se encuentran en paro.