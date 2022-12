Eurodiputados intentarán entrar a Venezuela desde Colombia

Los eurodiputados a los que el gobierno venezolano impidió entrar el domingo en Venezuela, intentarán ingresar desde Colombia el próximo sábado con la ayuda humanitaria que busca introducir el líder opositor Juan Guaidó. En entrevista con Mañanas BLU, el parlamentario José Ignacio Salafranca contó la forma en que el régimen les prohibió el ingreso al vecino país.



“Hasta el momento, no nos han dado una explicación que justifique nuestra expulsión de Venezuela”, indicó.



De acuerdo con el diputado español, no se dejó constancia expresa sobre la decisión del régimen de Maduro.



“No hemos tenido ninguna constancia documental, mas que las palabras que nos fueron transmitidas por funcionarios de migración. Exigimos que se nos explicase cuáles eran los motivos.



Evidentemente, esto no va a ser una decisión que no tenga consecuencias porque nosotros somos representantes legítimos de los ciudadanos de la Unión Europea”, declaró Salafranca.



“Seguiremos prestando nuestra contribución para apalear la crisis en Venezuela. Desde Cúcuta, acompañaremos la entrada de la ayuda humanitaria”, agregó.



Salafranca confirmó que una vez en la frontera intentarán acceder nuevamente a territorio venezolano y que el canciller Carlos Holmes Trujillo extendió invitación a los eurodiputados para que estuvieran durante el envío de ayuda este sábado.



Escuche esta entrevista: