Evacúan a 1.900 personas de sede de Microsoft en Alemania por amenaza de bomba

Este martes fue evacuada la sede de Microsoft en Múnich, Alemania, luego de que recibieron una llamada de amenaza de bomba.



Cerca de 1.900 empleados fueron evacuados de la compañía.



Entre tanto, expertos antiexplosivos evalúan la zona para descartar cualquier tipo de riesgo.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Se está elevando a cuatro el número de menores muertos por un incendio que se presentó en Guapi, Cauca.



-Este martes comenzará el foro sobre aborto en el Congreso de la República, donde el Fiscal General aprovechará para presentar un proyecto de Ley que pretende eliminar las condiciones para la interrupción del embarazo, para que las mujeres puedan hacerlo en cualquier caso.



-La Corte Suprema de Justicia absolvió al director de Anncol, Joaquín Pérez Becerra.



-El procurador Alejandro Ordóñez le envió una carta al fiscal general respaldando la idea de revisar los indultos que se le concedieron a los guerrilleros del M-19 que participaron en la toma del palacio de justicia, ante la posibilidad de que hubieran incurrido en crímenes de guerra y de lesa humanidad.



-¡Vuelve y juega! Un juez de Villavicencio tuvo que dejar en libertad a un presunto miembro de la banda criminal libertadores del Vichada, porque una letra en su nombre no coincidía con la reseña hecha en la investigación de la policía, Hecha durante 8 meses.



-El gremio de mototaxistas de Cartagena amenazó con paralizar la movilidad de toda la ciudad en caso de que se apruebe el decreto que prohíbe el tránsito de motos por la avenida Pedro Heredia, la principal vía que comunica a la Heroica de sur a norte. Esta medida se tomaría para poner en funcionamiento los buses articulados de Transcaribe.



-Habitantes del barrio Las Granjas de Barrancabermeja bloquearon por varias horas la vía que comunica al puerto petrolero con Bucaramanga, por los daños en las calles que ha ocasionado la maquinaria que trabaja en la construcción del puerto del operador logístico ‘Impala’.



-El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel García-Margallo, cree que el año entrante el Reino Unido se retirará de la Unión Europea, por lo cual considera que es necesario fortalecer la unión federativa de los países. El pronunciamiento se da luego de que la Unión Europea advirtiera que algunas de las reformas que propone Gran Bretaña son inviables.



-Debate republicano esta noche, en momentos en los que Donald Trump empieza a caer en las encuestas. Está creciendo el número de peticiones de asilo de venezolanos en Estados Unidos, mientras que los recientes análisis en ese país son pesimistas sobre el futuro de Venezuela.



-El papa Francisco pidió una Iglesia que no se deje obsesionar por el poder y que sea humilde y desinteresada. Así lo planteó el pontífice en su discurso en Florencia, ante los participantes del Congreso de la Conferencia Episcopal italiana.



-La prensa española revela que el defensa del Real Madrid Sergio Ramos jugaría “infiltrado” el clásico frente al Barcelona, el próximo 21 de noviembre, y luego sería sometido a una cirugía para superar su lesión en el hombro.



-El departamento de Antioquia está liderando actualmente los Juegos Nacionales con 36 medallas de oro seguido por el Valle del Cauca con 25, Bogotá con 22 y Bolívar con 21.



-La Procuraduría General de la Nación le formuló pliego de cargos al actual alcalde de Santa Marta.



-Las autoridades aclaran que el hecho de que la comunidad hubiera decidido limpiar la escena donde hubo un enfrentamiento entre un policía y un presunto delincuente, no altera el curso de las investigaciones. El caso ocurrió en la localidad de Tunjuelito.



-El Metro de Medellín estudia la posibilidad de restringir el ingreso a quienes protagonicen peleas en el interior del sistema masivo de transporte.