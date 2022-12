Everth Bustamante niega acercamientos con el ELN en nombre del Gobierno Duque

El exsenador del Centro Democrático, Everth Bustamante, señaló a través de un comunicado que el presidente Iván Duque en ningún momento le solicitó realizar actividad alguna en nombre del

Gobierno y “mucho menos” en relación con los asuntos de paz, particularmente con el ELN, esto luego de que se indicara que el excongresista habría tenido acercamientos con la guerrilla en Cuba, mientras que desde Colombia se insistía en que el continuar un eventual diálogo dependería del grupo subversivo, si dejaban por completo sus acciones criminales y entregaban a quienes continúan secuestrados.



Señaló que, en su condición de no tener funciones como servidor público, no tuvo injerencia, y que respeta las decisiones del Gobierno, luego de acompañar a Iván Duque en su camino en campaña antes de las elecciones de octubre.



El ex integrante del M-19 ha sido señalado de tener acercamientos con el ELN, luego de que se indicara desde esa guerrilla que existieron comunicaciones con el Gobierno Duque y que un cercano al presidente estuvo en contacto.



Esta información entregada por Bustamante está derivada luego de que Noticias Uno estableciera que el miembro del Centro Democrático estuvo en dos ocasiones en La Habana, a finales del año pasado, indicando que sería el emisario del Gobierno, esto contrario a lo dicho por el mismo Duque y el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, quienes han manifestado que no ha existido conversación alguna con la guerrilla.



