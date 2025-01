Excombatientes de las Farc denuncian retrasos de hasta dos meses en pagos de subsidios

Recientemente, fueron presentadas denuncias frente a los subsidios entregados a los firmantes de paz. Pagos que hasta la fecha se encuentran retrasados y no han llegado desde al menos dos meses. Una situación que pone en duda el cumplimiento del acuerdo y que para muchas familias es el único sustento.

Blu radio conoció la historia de algunos excombatientes que denuncian que hasta la fecha los pagos que corresponden al 90 % de un salario mínimo legal vigente aún no llegan. Caso que se agrava más, puesto que, como comentan los afectados, este dinero no es solo para ellos, sino también para sus familias .

“Nosotros estamos en el temor de que de pronto no se vuelva a hacer. La acreditación que está ahí de la mensualidad, si no también todo el resto de los compromisos que se han encerrado, han sido muy pocos. Yo personalmente he dicho que, si el Estado nos ha cumplido a nosotros en el proceso de paz, en un 20 % ha sido mucho y el resto se ha quedado solamente en promesas y se han quedado en comunicados porque no hemos visto el resultado. No tenemos una certeza de si nos van a pagar o no, simplemente comunicados, por un lado, y otros. Debido a eso, ya hay bastantes compañeros firmantes a nivel nacional que están decidiendo salir a una marcha masiva a Bogotá”, señaló uno de los excombatientes.

Entre las denuncias no solo se habla del incumplimiento en los pagos, sino también de la falta de oportunidades laborales para los excombatientes, la seguridad y la entrega de tierras productivas. Una situación que los denunciantes recalcan, afirmando que se quitan las oportunidades y no se dejan salir adelante.

“Nosotros no estaríamos reclamando la renta si tuviéramos una hectárea de tierra real para producir. No lo hemos logrado con el Gobierno que creíamos, iba a apoyar el proceso de paz y nos están dejando totalmente solos”, indicó uno de los excombatientes en el Huila.

Sin embargo, como está establecido, los pagos de los subsidios también están confirmados para las madres viudas, quienes también denuncian que de enero a marzo y de noviembre a diciembre del 2024 el pago fue irregular, es decir, la mitad del monto total del subsidio, y en algunos caso la cuantía fue menor.

“De enero, febrero y hasta marzo les pagaron de forma irregular. O sea, no les pagaron lo que corresponde al 90 % de un salario mínimo, sino que les pagaron la mitad. En algunos casos les pagaron menos de la mitad. El año pasado también se retrasaron para las viudas el pago de diciembre, y en enero les pagaron la mitad de diciembre del año anterior y la mitad de enero. En febrero ya les pagaron la mitad de lo que correspondía a febrero. En marzo empezaron a pagar, pero no a todas, porque a esa época eran como 300 y algo. Entonces, a partir de marzo empezaron a regular los pagos. Demorados, pero las empezaron a regular. Y ya en noviembre no les pagaron, ni en diciembre tampoco. Y desde que salió el decreto del PRI, a las viudas les debían reconocer el subsidio de alimentación. Y eso no pasó, no pasó. A las viudas no les dieron el subsidio de alimentación para los hijos menores de 12 años”, confirman los denunciantes.

Una situación que ya había sido denunciada desde el Consejo Nacional de Reincorporación, entidad que solicitó al Gobierno nacional que se pronuncie frente a los fallos no solo de los pagos sino de los demás incumplimientos.

“Luego de 8 años de incumplimiento del acuerdo final de paz y la ausencia de una política integral de reincorporación, estos recursos se han convertido en el único sustento para más de doce mil familias en este proceso”, mencionó el componente comunes del Consejo Nacional de Reincorporación en un comunicado.

Ante los incumplimientos, los excombatientes no descartan la posibilidad de realizar un plantón en la ciudad de Bogotá , situación que se daría si desde el Gobierno no se realiza un pronunciamiento del porqué no se han realizado los pagos pactados en el proceso de paz.