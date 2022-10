Exejecutivo del Barcelona confirma que club controló correo de empleados

los correos internos de los empleados de la entidad, con la finalidad de "evitar fugas de información".

Publicidad

A pesar de esta declaración, Oliver subrayó que esta metodología corresponde a la época en la que el ex vicepresidente económico del club y actual director general del Manchester City, Ferran Soriano, ejerció durante un tiempo el máximo control ejecutivo del Barça como vicepresidente de operaciones y fue quien inició estas prácticas.

"Estos controles se llevaron a cabo con anterioridad a mi llegada al club. Según la Fiscalía, lo solicitó Ferran Soriano, ya que se consideraba que desde dentro del club había gente que pasaba información afuera", apuntó en unas declaraciones al programa 'El Món' en la emisora 'RAC1'.

Publicidad

"Por lo que yo sé, se montó un sistema para garantizar la privacidad de los correos electrónicos de la empresa. Pero, por lo que me explicaron, no se entró en todos los correos. En el 2008 (cuando Oliver se incorporó al club), lo desmontamos inmediatamente", señaló.

Publicidad

Por otra parte, el exdirector general volvió a confirmar un hecho que ya trascendió en su día, acerca de la cuantía de dinero (dos millones de euros) que el Barça destinó a contratar los servicios de agencias de detectives.

"Sí, quizá sea esta cifra (dos millones de euros). Si esta cifra sale en los papeles, debe ser cierta", ha añadido Oliver, quien hace años estuvo en el ojo del huracán cuando se descubrió que el club había espiado a cuatro de sus directivos de entonces, algunos de ellos potenciales aspirantes a la presidencia en las elecciones para sustituir a Joan Laporta en el verano del 2010.

Publicidad

"Xavier Martorell (jefe de seguridad del club entonces y actual responsable de las prisiones catalanas) era quien negociaba con Método 3. No me he reunido en mi vida con ninguna agencia de detectives, como tampoco con ningún proveedor del club", precisó.

Publicidad

Precisamente, la empresa Método 3, encargada de elaborar aquellos informes de cuatro ex vicepresidentes del Barcelona, que llevó a uno de ellos, Joan Franquesa, incluso, a presentar la dimisión, se encuentra en el centro del debate después de que en las últimas semanas esta agencia haya sido señalada como la responsable de escuchas ilegales a políticos y empresarios.

Con EFE