Exenviado especial de EEUU para proceso de paz defiende a embajador Francisco Santos

Bernie Aronson, exenviado especial para el proceso de paz en Colombia, dijo que es un secreto a voces que el Departamento de Estado se ha debilitado en esta administración.

En entrevista con Juan Camilo Merlano, corresponsal en Washington de Noticias Caracol, el exdiplomático Aronson aseguró que no cree que las polémicas declaraciones del embajador Santos en la conversación privada con la designada canciller Claudia Blum incidirán sobre las relaciones de Colombia y Estados Unidos.

“No creo que tenga mucho efecto sobre las relaciones entre Estados Unidos y Colombia. Esto es una conversación privada, no fue oficial y no dijo nada que no sea dicho diariamente en Washington por todo el mundo. Es un secreto a voces que el Departamento de Estado se ha debilitado en esta administración”, indicó.

Para Aronson, lo verdaderamente grave está en el cómo y quién grabó al embajador y la canciller en este diálogo privado.

“Creo que lo natural es asumir que no estás siendo grabado, eso no es una cosa normal, obviamente alguien deliberadamente le puso una trampa”, precisó.

