Exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons viajó a Washington y no ha regresado

El exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons salió desde el 23 de abril con destino a Washington y hasta el momento no registra ingreso al país, según confirmó Migración Colombia.



BLU Radio pudo establecer que le habría pedido permiso a la Fiscalía General para salir del país y que su abogado presentó el pasado jueves una solicitud de aplazamiento de la audiencia porque no alcanzaba a llegar.



A Lyons le imputarán cargos por 20 hechos delictivos, todos ellos vinculados con corrupción por el ‘Cartel de la Hemofilia’, el ‘Cartel de los falsos niños con síndrome de Down’, entre otros.



Según las investigaciones preliminares de la Fiscalía, se habría robado miles de millones de pesos, aunque no ha sido condenado.



