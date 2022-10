Exguerrillero de Farc ‘Marcos Calarcá’ dice que nunca participó en secuestros

Este lunes el exguerrillero Luis Alberto Albán Urbano, más conocido con el alias de ‘Marcos Calarcá’, compareció ante la Jurisdicción Especial para la Paz por el caso 001 que se refiere a secuestros, sin embargo, negó cualquier vínculo con estos delitos.

A su salida, luego de tres horas y media de comparecencia ante la Sala de Reconocimiento, al ser consultado por su responsabilidad en los casos de secuestro, Calarcá aseguró que no tiene “ninguna participación en ese tipo de actividades" y agregó que no puede aceptar ningún vínculo "porque no lo he tenido".

Sobre el proceso de Hernán Darío Velásquez alias ‘El Paisa’, Calarcá manifestó que “ese es un tema que depende de él. Como la Fuerza Alternativa del Común (FARC) estamos en el compromiso, pero no tenemos posibilidades de obligar a nadie”.

Momentos antes, en el receso de la mañana, su abogado Eduardo Matías Camargo dio a conocer detalles de la diligencia.

Sobre su participación en secuestros en medio del conflicto armado, Matías respondió que "hasta ahora, no hemos entrado en esa materia de su participación como miembro del Estado Mayor en Colombia, pero él no tenía ninguna tarea operativa. Él siempre fue un dirigente político, siempre estuvo vinculado a las tareas diplomáticas, ideológicas. Marco nunca tuvo ninguna participación en logísticas de secuestró ni de hechos militares”.

De igual forma, el jurista manifestó que al inicio de la comparecencia los magistrados le consultaron sobre secuestros en México, pero "no habido elementos materiales probatorios, la magistrada pregunta sobre unos secuestros en México, pero esto sin ningún fundamento legal, sin ninguna vinculación real. No se hace ningún reconocimiento sobre esos secuestros porque realmente ni se sabe si se dieron o no”.

En la segunda parte de la diligencia, el ahora representante del partido FARC contó detalles de su participación en el Bloque Caribe, donde estuvo cerca de 10 años como líder para (en palabras de su abogado) “la vinculación de campesinos al trabajo de la extinta guerrilla” o reclutamiento ilegal.