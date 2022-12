Exguerrilleros saldrán automáticamente de JEP si cometen nuevos delitos: Lara

El presidente de la Cámara de Representes, Rodrigo Lara, explicó en Mañanas BLU qué se aprobó en la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, que ahora pasa a conciliación con el Senado de la República.



A juicio de Lara, la Cámara recibió un texto al que se mejoró considerablemente, sobre todo en tres puntos:



- No habrá reincidencias a discrecionalidad de los magistrados de la JEP, lo que significa que exguerrillero que cometa un delito desde el 1 de diciembre sale automática de la jurisdicción y será juzgado por la justicia ordinaria.



- Los delitos sexuales que hayan cometido los integrantes de las Farc contra niños serán sancionados severamente por la justicia ordinaria, sin ningún tipo de beneficio.



- No habrá listas abiertas. No habrá posibilidad de incluir a nadie más entre las listas de desmovilizados.



Otros datos de lo aprobado:



-La norma, que consta de 163 artículos, también contempla que los terceros civiles y agentes estatales no pertenecientes a la fuerza pública solo asistirán de manera voluntaria a este sistema de justicia.



-La JEP establece que guerrilleros y militares señalados de crímenes graves podrán recibir penas alternativas a la cárcel si confiesan sus delitos, reparan a las víctimas y se comprometen a nunca más ejercer la violencia.



-La iniciativa mantuvo un punto clave para la participación política de los rebeldes: Los integrantes de Farc podrán participar en las elecciones generales de 2018, desde que se presenten ante la JEP. Si los exguerrilleros incumplen sus obligaciones de contar la verdad, no podrán ejercer derechos políticos.



-Se establece que Farc tendrá garantizadas 10 curules en el Congreso -cinco en cada Cámara- por dos periodos de cuatro años, aunque deberán participar en las elecciones.



El texto de la ley estatutaria ahora pasará a conciliación, posteriormente deberá ser sancionado por Santos y luego pasar la revisión de la Corte Constitucional.



