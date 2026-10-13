Exmilitar que pidió ayuda a De La Espriella llegó a Colombia; necesita doble trasplante de pulmón

El soldado profesional retirado Henry Camargo ya está en Colombia. Después de permanecer hospitalizado en Nueva York, Estados Unidos, el exintegrante de las Fuerzas Militares llegó este lunes a Bogotá en una ambulancia aérea medicalizada, en una operación coordinada por la Cancillería y el Consulado de Colombia en esa ciudad.

"Como familia nos sentimos llenos de felicidad, de recompensas de la vida por todo el trabajo de mi padre, y muy agradecidos con todo nuestro gobierno que tenemos hoy en día en Colombia, y con el presidente Abelardo. Estamos infinitamente agradecidos", sostuvo Karen Camargo, hija del exmilitar, quien agradeció al Gobierno Nacional las gestiones que hicieron posible el traslado desde Estados Unidos hasta el Hospital Militar Central, donde continuará su proceso médico.

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Sin embargo, su regreso es apenas el comienzo de una nueva etapa en su lucha por recuperar la salud. El Hospital Militar Central confirmó que Camargo permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), bajo observación de un equipo médico multidisciplinario que busca estabilizarlo y monitorear sus condiciones hemodinámicas y respiratorias tras el traslado internacional.

La institución aseguró que dispuso sus capacidades profesionales, científicas y asistenciales para brindarle la atención que requiere, con énfasis en la calidad, la oportunidad y la humanización del servicio. “El paciente se encuentra bajo observación médica multidisciplinaria en Unidad de Cuidados Intensivos con el fin de estabilizarlo y monitorizar su parte hemodinámica y respiratoria posterior a su traslado desde Nueva York, Estados Unidos”.



La historia de Henry Camargo se conoció públicamente a finales de septiembre, cuando se difundió un video en el que el exmilitar, desde una cama del Hospital Elmhurst, en Queens, Nueva York, pidió ayuda para regresar a Colombia.

Soldado profesional retirado Henry Camargo Foto: suministrada

Camargo había viajado a Estados Unidos aproximadamente dos años y medio atrás con visa de turista. Durante su permanencia en ese país comenzó a presentar complicaciones respiratorias que terminaron en un diagnóstico de fibrosis pulmonar, una enfermedad que afecta el tejido de los pulmones y dificulta la respiración.

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Su estado de salud se agravó hasta el punto de requerir un doble trasplante pulmonar. La prolongada hospitalización y la distancia de sus seres queridos hicieron aún más difícil su situación, mientras su familia permanecía en Colombia.

Ante ese panorama, el exsoldado solicitó la intervención del presidente Abelardo De La Espriella para regresar al país y continuar aquí su proceso médico. Tras conocerse su caso, el mandatario impartió instrucciones para coordinar el traslado humanitario.

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La gestión se convirtió en una carrera contra el tiempo para garantizar que Camargo pudiera viajar en condiciones médicas adecuadas, con asistencia durante el trayecto y una institución preparada para recibirlo en Bogotá.