Exportaciones de café caen 13,8% por “efecto tijera” entre dólar barato y costos más altos

Las exportaciones de café de Colombia sumaron 8,45 millones de sacos de 60 kilos entre enero y septiembre de 2026, lo que representa una caída del 13,8 % frente a los 9,80 millones registrados en el mismo periodo de 2025, según cifras de la Asociación Nacional de Exportadores de Café (Asoexport). Gustavo Gómez Montero, presidente ejecutivo del gremio, atribuyó el retroceso al llamado "efecto tijera".

Esto significa que los exportadores reciben menos pesos por cada dólar debido a la revaluación de la moneda, mientras sus costos operativos aumentan, impulsados por las reformas laborales y el incremento del salario mínimo para 2026, superior al 20 %. "Uno habla con todos los agroexportadores y la situación es muy similar", afirmó.

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Para ilustrar el impacto cambiario, Gómez recurrió a las cifras de 2025. Ese año se exportaron 13,14 millones de sacos por un valor de $20,58 billones, con una tasa de cambio promedio de $4.052,71 por dólar. Con la tasa promedio de $3.503,06 registrada en 2026, "los ingresos habrían sido de $17,79 billones, es decir, unos $2,8 billones menos". Según el dirigente, "esta contracción reduce de manera directa los márgenes de rentabilidad del sector y desincentiva la velocidad de los flujos de venta externa".

A esta situación se suman los precios internacionales. Durante el segundo semestre de 2025, el Contrato C del café en la Bolsa de Nueva York superó los 400 USc/lb (centavos de dólar estadounidense por libra), su máximo histórico. En septiembre de 2026, cerró cerca de los 290 USc/lb. Este descenso, sumado a la caída del dólar, redujo el precio interno por carga de café. No obstante, Asoexport señala que la calidad del grano colombiano contribuye a mantener una prima elevada en los mercados internacionales.



El gremio destacó que septiembre ofreció cierto alivio, pues se exportaron 1,17 millones de sacos, un 9% más que en el mismo mes de 2025. Por su parte, durante el año cafetero, comprendido entre octubre de 2025 y septiembre de 2026, se enviaron al exterior 11,68 millones de sacos, un 11% menos que en el año cafetero anterior.