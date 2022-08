Expresidente Uribe no será investigado por trinos contra Iván Velásquez

La Fiscalía General consideró que no existen méritos para abrir una investigación formal contra el expresidente Álvaro Uribe, luego de los mensajes que publicó en su cuenta de Twitter en 2017 cuando el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, declaró como persona no grata a Iván Velásquez, quien llevaba cuatro años como comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), por encargo del Secretario General de las Naciones Unidas.

Luego de cuatro años de estudio, el ente acusador consideró que no existen méritos para investigar a Uribe por estos mensajes.

“Como los tweets previamente analizados y las declaraciones otorgadas a medios guatemaltecos no constituyen una afrenta contra los derechos a la honra y el buen nombre del querellante (Iván Velásquez), las conductas atribuidas al expresidente Álvaro Uribe Vélez devienen atípicas objetivamente”, dice el documento de la Fiscalía.

Esto decía el imputado Álvaro Uribe en octubre de 2017. Hoy se ha dado un paso gigantesco en la lucha contra la impunidad del poder. pic.twitter.com/3sd8rLp8t7 — Iván Velásquez Gómez (@Ivan_Velasquez_) April 28, 2022

El 27 de febrero de 2018, el abogado de Velásquez radicó una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia por los delitos de injuria y calumnia en contra del entonces senador del Centro Democrático. Tras la renuncia de Uribe al Senado el caso pasó a la Fiscalía General.

