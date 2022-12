Exrector de la U. Pedagógica Adolfo León Atehortúa levanta su huelga de hambre

El docente y exrector de la Universidad Pedagógica en huelga de hambre, Adolfo León Atehortúa, anunció que este martes levantará su protesta para facilitar el diálogo, al cual el Gobierno abrió la puerta.



“Con los cuatro maestros que empezamos [la huelga] y el estudiante que se sumó, vimos la importancia de facilitar el diálogo y hoy se abre una puerta para ello”, indicó el docente.



“La ministra de Educación emitió ayer un comunicado invitando al diálogo y la viceministra de Educación básica suscribió así su disposición en un documento en el Consejo Superior universitario en la Pedagógica”, agregó.



“Decidimos, primero, que yo levanto el ayuno para ocuparme de estudiar con el Ministerio las propuestas de metodología, organismos de las mesas o la mesa. Juan Carlos Yepes sigue en ayuno indefinido en tanto esto se concrete”, explicó.

Vea también: "Tras huelga de hambre, se complica salud de exrector de Universidad Pedagógica



“Sabemos que en Colombia hay un gran corazón y que podremos, por fin, que los actores de la educación pública se sienten a vislumbrar su perspectiva, sobre todo en el plano financiero”, añadió.



Atehortúa negó que este lunes haya sido trasladado de urgencias a un centro asistencial, como se divulgó.



“Quiero aclarar que nunca salí de la Universidad, porque ayer circuló la noticia de que me llevaron a una clínica.



En efecto, estuvieron dos ambulancias tratando de llevarme pero me negué a los servicios médicos y dije que quería diálogo y no médicos”, declaró.



Escuche esta entrevista completa:

Publicidad