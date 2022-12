Exsecretario de Transparencia de Santos pide a Corte rechazar terna de fiscal ad hoc

Camilo Enciso, exsecretario de Transparencia del gobierno Santos, que se encargará de algunas de las líneas de investigación del caso Odebrecht.El exfuncionario explica en su solicitud que “ninguno de los candidatos tiene la idoneidad para adelantar las investigaciones y juicios penales con éxito”, pues no se habrían desempeñado académica o profesionalmente en el área del derecho penal,

“motivo por el cual existe una clara ausencia de idoneidad profesional manifiesta para ejercer el cargo”.

Enciso llama la atención sobre un tema en particular: "el fiscal ad hoc no tendría ningún superior jerárquico y en razón a que sería el máximo responsable del ejercicio de la acción penal en contra de servidores públicos y particulares por hechos relacionados con los crimines perpetrados por Odebrecht en Colombia". Esta carta se suma a otras voces críticas que no solo cuestionan la terna, sino, además, tras los impedimentos presentados por el fiscal Néstor Humberto Martínez y la recusación contra la vicefiscal María Paulina Riveros.