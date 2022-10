Fabián Vargas quiere jugar con América de Cali en 2016

En diálogo con Blu Radio, Fabián confesó que tiene “muchas ganas” de vestir nuevamente la camiseta escarlata y confirmó que entabló conversaciones con dirigentes del club de Cali, por lo que ahora se encuentra a la espera de una respuesta; su sueño es ayudar a que América vuelva a la A. (Lea también: Se complica esperado fichaje de Santa Fe: Huracán pide USD 8 millones por Ábila )

Publicidad

“Esta es la primera vez que me llaman los dirigentes en cuatro años. Mis ganas de ayudar siempre han estado”, añadió el ex internacional colombiano, quien dejó claro que el tema económico no pesa a la hora de su posible fichaje.

Vargas dio una opinión positiva respecto a la labor de los directivos de equipo, pues cree que “están armando un equipo competitivo con el sueño de devolver el equipo a la A”.

Publicidad

Añadió que desde que dejó la disciplina de Millonarios en diciembre ha recibido ofertas del fútbol argentino, pero manifestó que su prioridad en este momento es América.