Fallo que tumba impuesto a la gasolina no afecta Presupuesto Nacional: Velasco

El presidente del Congreso, Luis Fernando Velasco, se refirió en Blu Radio tarifas en la gasolina y el ACPM en Colombia y dijo que el fallo que tumba impuesto a la gasolina no afecta el Presupuesto Nacional. (Lea aquí: Necesitamos reglas estables; Gobierno cambió 4 veces fórmula de gas: ACP ).



“Como demandante tengo claro lo que debería pasar con el precio de combustibles en el país”, dijo Velasco, quien aseguró que a Ecopetrol se le está pagando un plus de manera injustificada “porque se le está pagando los precios de los combustibles por encima de los precios internacionales. Ese adicional debería quedarse en el bolsillo de los consumidores”. (Lea además: ¿Por qué el precio de la gasolina sube si el del petróleo cae? Responde MinMinas )

Explicó que con el fallo que tumba el impuesto a la gasolina no se afecta el presupuesto nacional “porque este era un nuevo tributo que le habían montado de manera de fondo a la gasolina y se suponía que eran unos recursos, no para invertirlos en salud, educación, sino para ahorrarlos”.

De esta manera, los recursos recaudados debían ser “utilizarlos en momentos en que los precios internacionales de los combustibles ameritaran que se subsidiase los combustibles, no es una plata que pueda usar el Gobierno en otras cosas”.

Agregó que “no es justo que en momentos en que baja considerablemente el precio internacional del petróleo los colombianos tengamos que pagar un combustible sensiblemente más alto en comparación a otros países incluso que no son productores de petróleo, como es el caso colombiano”.

Con respecto al valor del impuesto, este “fluctuaba de acuerdo a la cotización del petróleo, si el barril de petróleo estaba en 75 dólares era un impuesto neutro, no se cobraba porque se suponía que se estaba pagando en Colombia lo que se pagaba afuera”.

Sin embargo, en Colombia “llevamos varios meses con un barril de petróleo por debajo de 50 dólares, de manera que pueden ser mil pesos por galón”.

El cálculo de Velasco sobre la reducción del precio de la gasolina es de $1.000, aunque no lo tiene claro pues “con el Gobierno es difícil conseguir datos ciertos”; según dijo en 5 debates que ha hecho sobre precios de combustible, “las cinco veces he preguntado cuánto vale producir en promedio un barril de petróleo en Colombia, y me han dado desde 28 dólares hasta 99 dólares. Me han dado cinco”.