Familia de colombiano asesinado en El Salvador espera que el presidente Petro cumpla su palabra

A pocos días de cumplirse dos años de la desaparición y muerte de Jackson Alexis Arias, presuntamente a manos de una pandilla en El Salvador, se enciende una luz de esperanza para la familia de este joven oriundo de Montenegro, Quindío, que viajó en diciembre de 2021 a ese país en busca de mejores oportunidades y sigue a la espera de ubicar el cadáver.

En diálogo con Blu Radio, su madre, Luz Marina Pérez, aseguró que, según la información proporcionada por un fiscal de ese país, su hijo habría sido asesinado por las pandillas de la MS-13, la Mara Salvatrucha, por llevar presuntamente tatuado en su pecho el dibujo de una Catrina, muñeca que al parecer hace alusión a la pandilla contraria.

No obstante, su cuerpo, que se presume fue enterrado en una fosa común, aún no ha sido buscado. Por eso, ve con esperanza que el presidente Gustavo Petro haya publicado en su cuenta de Twitter que "El gobierno colaborará en todo con su familia para esclarecer el crimen y recuperar su cuerpo".

"La verdad es que en todo este tiempo no he recibido el apoyo que he esperado del Gobierno de mi país, pero con el último anuncio del presidente Petro en las redes sociales, me llena de esperanza que él me pueda ayudar a esclarecer el caso de mi hijo y que sea prontamente encontrado y devuelto al país", le dijo la madre del joven, quien este año hubiera cumplido 25.

Luz Marina espera en ese sentido que el Gobierno Nacional se comunique con ella y realmente le brinde ayuda para así dar por terminada esta pesadilla.

