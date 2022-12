Familia de colombiano herido en tiroteo del bar Pulse pide ayuda al Gobierno

Mercedes Rodríguez, mamá de Juan José Cufiño, logró llegar a Estados Unidos a pesar de su mal estado de salud y aseguró que las cosas han sido difíciles desde la tragedia que sufrió su hijo.



Ella, en compañía de su sobrina Ana Milena Rodríguez, son las únicas personas que se encuentran en este momento con el colombiano que aún permanece en cuidados intensivos y con un grave estado de salud.



“Él está en un estado crítico, bastante delicado, porque ya el dictamen médico que dieron fue que mi hijo iba a quedar postrado a una silla de ruedas. Para mí esto fue bastante devastador. Mi hijo esta vuelto nada”, afirmó.



Además, Mercedes asegura que entre las dificultades que han tenido que sortear se encuentran la estafa de su propia sobrina Zaday, quien nunca hizo llegar las ayudas destinadas a Juan José; por otro lado, las enormes dificultades con el consulado de Colombia en Estados Unidos, quienes les aseguraron que no tienen recursos para brindarles ayuda ni a ellas ni a Juan José.



“El consulado de Colombia vino y se manifestó. La señora que vino, llegó y nos trajo unas hojas, esas hojas ya las teníamos, nos dijo algo que nosotras ya sabíamos.



Entonces le hablamos sobre las ayudas y nos dijo que ellos ni siquiera manejaban la caja menor, que ellos no podían darnos ninguna ayuda” añadió.



Fueron 4 impactos de bala los que recibió Juan José aquella noche del atentado que afectó una de sus rodillas, su brazo, su espalda, pero especialmente uno de sus pulmones, por lo que se mantiene con respiración artificial.



Ana Milena Rodríguez, prima hermana del colombiano, asegura que el consulado colombiano solo les ha hecho dos visitas y que solicitan la ayuda con urgencia debido a que solo les quedan recursos económicos para 20 días.



“La familia, nosotros necesitamos ayuda de Colombia por que realmente acá las ayudas están hasta cierto límite. Hasta el día 20. Son dos meses que nos dan de ayudas, pero ya después de ahí no tenemos ninguna ayuda”, aseguró la prima de Juan José.



Mercedes y Ana Milena Rodríguez hacen un llamado urgente a las autoridades colombianas para que les brinden la ayuda necesaria para poder seguir brindándole el acompañamiento que Juan José necesita en estos momentos.