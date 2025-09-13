Familiares de agentes del CTI y policías secuestrados por el ELN en Arauca piden su liberación

La Asamblea Departamental de Arauca realizó una sesión con el fin de hacer un llamado a las autoridades y a la guerrilla del ELN para gestionar de manera urgente la liberación de los patrulleros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía (Dijin), Yordy Fabián Pérez Mendoza y Frankesley Hoyos Murcia, y de los agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, de quienes se conocieron pruebas de supervivencia el pasado 31 de agosto.

A Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, los agentes del CTI, los secuestraron mientras cumplían labores de seguridad y protección el pasado 8 de mayo en el municipio de Fortul, Arauca. Por su parte, a Yordy Fabián Pérez Mendoza y Frankesley Hoyos Murcia, los dos policías, los interceptaron hombres armados del frente de guerra oriental del ELN, el 20 de julio por la carretera que conecta a Tame con Arauca.

En la Asamblea, Emiliano López, el hijo de Rodrigo Antonio López Estrada, funcionario del CTI contó una anécdota con su papá y aseguró que no pierde la fe de volverlo a ver. “Yo extraño muchísimo a mi papá. Tengo mucha fe de que mi papá, Rodrigo Antonio, el señor Jesús Antonio Pacheco y los policías van a volver al seno de sus familias. Cuando mi papá entró a la Fiscalía, él estaba muy feliz; y recuerdo que mi mamá, mi papá y yo fuimos a cenar y yo le preguntaba acerca de su trabajo y él me decía que: “administraba justicia”, indicó el menor.

Con esa anécdota, se unió al clamor de libertad por él, al igual que su compañero del ente investigador y los policías de la Dijin. Asimismo, el comandante del Departamento de Policía de Arauca, el coronel Carlos Angarita, dio un mensaje de aliento a las familias de estos hombres e indicó que las autoridades están haciendo todo lo posible para regresarlos a casa.