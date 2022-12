Familiares de colombianos detenidos en Caracas aguardan en la calle su liberación

Ya pasaron 24 horas desde que un tribunal venezolano otorgó libertad a los 60 colombianos detenidos en septiembre del año 2016 y aún la decisión no ha sido ejecutada por los funcionarios de la Policía Nacional.



Los familiares esperan en la calle frente a la sede policial ubicada al oeste de Caracas sin que hasta el momento les den una respuesta.



Claribel Padilla, madre de uno de los detenidos, contó que su hijo, junto a los demás, está en muy malas condiciones.



"Un año y dos meses, no es posible, ha estado enfermo, le han sacado muelas, le ha dado fiebre y con todo y eso ni siquiera lo han echado para afuera", dijo.



Le puede interesar: Nos sentimos solos enfrentando a militares venezolanos: líder social de Catatumbo.



Agregó que la Policía no les dice nada: "salen con una malcriadez, groseros inclusive, groseros de primera".



Por su parte, María del Pilar, esposa de Elías Moreno Ochoa, recordó que el primero de septiembre, su esposo fue detenido a las 5 de la tarde al salir de su trabajo en la zona de Petare y desde ese momento ha estado detenido.



"Es horrible ahí, todos han estado enfermos, a algunos los han sacado con fiebre al hospital", afirmó la mujer.



Afirmó que no entiende por qué no los han soltado si ya hay una orden de excarcelación, "dijeron que a las 9 de la mañana y seguimos esperando".