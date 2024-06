Familiares de las víctimas del accidente en el alto de la Línea piden que les entreguen los cuerpos

Familiares de las víctimas del accidente de tránsito registrado en el alto de La Línea permanecen durmiendo en cuatro carros, a las afueras de Medicina Legal en Ibagué, mientras esperan que les entreguen los cuerpo de sus seres queridos.

"Nos hablan de que los cuerpos pueden ser entregados más o menos dentro de tres a seis meses, que no hay nada que se pueda hacer”, relató a Blu Radio Eduardo Moreno, padre del conductor de la tractomula siniestrada el sábado anterior en el Túnel Los Azulejos.

Cabe recordar que las víctimas del mencionado accidente de tránsito fueron identificadas como Edison Fabián Moreno Moreno, conductor de la tractomula; y su amigo Juan Sebastián Hernández Susa. Sin embargo, sus familiares continúan sin recibir una respuesta sobre cuándo les entregarían los cuerpos para darles cristiana sepultura.

Es así como 18 integrantes de ambas familias llegaron procedentes desde Tibaná, Boyacá, el mismo día del fatal accidente y hasta la fecha no saben cuándo les entregarán a sus seres queridos: “Estamos aquí, los familiares, desde el día sábado que ingresaron los dos cuerpos de nuestros familiares acá a Medicina Legal de Ibagué. Lo que sucede es que no nos dan ninguna respuesta, nos hablan de que los cuerpos pueden ser entregados más o menos dentro de tres a seis meses, que no hay nada que se pueda hacer", agregó Moreno.

Además de eso, también aseguró recibir maltrato por parte de los funcionarios, algo que calificó de "grotesco" pues asegura que los mismos se han producido "con un tono alto y, pues la verdad, como que no han tenido compasión con la familia, han sido muy groseros”, agregó.

Recordemos que, al inicio del puente festivo, se registró un siniestro donde dos tractomulas se vieron involucradas. Una quedó fuera de control y explotó tras estrellarse, prendiéndose en llamas al impactar con la estructura de concreto del Túnel Los Azulejos, entre los municipios de Calarcá (Quindío) y Cajamarca (Tolima).

En su momento, testigos del siniestro aseguraron que el vehículo de carga, que transportaba dos contenedores y cubría la ruta Buenaventura – Bogotá, cargado con baldosas, empezó a tomar gran velocidad, impactando contra otra tractomula y colisionando con la estructura. Es de resaltar que aún se desconoce si fue por falla mecánica.

Para este jueves, 6 de junio, los dolientes están convocando a un ‘Platón’ a todos los conductores frente a las instalaciones de Medicina Legal, para que les entreguen los cuerpos de sus familiares.