Familiares piden ayuda para repatriación de colombiano muerto en Ecuador

Blanca, prima de José Alfonso, reveló que su familiar fue el primer colombiano identificado como fallecido tras el movimiento telúrico, “nosotros teníamos esperanza de que no fuera cierto pero ya está más que confirmado”. (Vea también: Colombia envía ayudas y más de 60 rescatistas a territorio ecuatoriano )



Reveló que los hijos de su primo se encuentran en Quito intentado llegar a Guayaquil para iniciar los trámites de repatriación del cuerpo “pero necesitamos ayuda porque de verdad no tenemos cómo hacerlo, no tenemos dinero”. (Vea también: Videos muestran el momento preciso de terremoto en Ecuador )



Serían 11 familiares de José Alfonso los que habrían fallecido junto a él en medio de terremoto, “mi primo es el único colombiano de todos ellos”, dijo Blanca.