Paisita Día resultado del último sorteo hoy domingo 14 de diciembre de 2025

El Paisita Día continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más populares en Colombia, con una fuerte presencia en Antioquia, donde miles de personas siguen cada sorteo con la esperanza de acertar la combinación ganadora.

Para muchos jugadores, este chance va más allá de una simple apuesta: se ha convertido en una tradición diaria marcada por la emoción, la expectativa y el deseo de cambiar la suerte con cada número.



Número ganador de Paisita Día hoy, domingo 14 de diciembre de 2025

El número ganador del chance Paisita Día de este domingo 14 de diciembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El Paisita Día se caracteriza por su puntualidad y constancia, factores clave que han fortalecido la confianza de sus apostadores. Los resultados se anuncian en los siguientes horarios:



De lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Esta regularidad hace que el sorteo sea un momento esperado del día, especialmente para quienes incluyen el chance como parte de su rutina cotidiana.



Modalidades de juego

Uno de los principales atractivos del Paisita Día es la diversidad de modalidades disponibles, pensadas tanto para jugadores experimentados como para quienes se inician en el mundo del chance. Cada opción ofrece distintas formas de participar y aumentar las posibilidades de premio:



4 cifras directo (superpleno): acertar exactamente las cuatro cifras.

4 cifras combinado: las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres cifras pueden aparecer en cualquier orden.

2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): acertar la última cifra del número ganador.

Gracias a esta variedad, el juego se mantiene dinámico, accesible y atractivo para todo tipo de apostadores.



Valor de las apuestas

El Paisita Día destaca por su facilidad de acceso económico. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos, permitiendo que cada jugador elija el monto según su presupuesto, sin perder la emoción de participar y ganar.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Paisita Día es un proceso sencillo y seguro. El ganador debe presentar:



El tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

Según el valor del premio expresado en UVT, pueden exigirse requisitos adicionales:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT diligenciado.

Más de 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente (con máximo 30 días de expedición).

Con una combinación de tradición, emoción y accesibilidad, el Paisita Día sigue siendo uno de los juegos de azar más representativos del país, ofreciendo cada día una nueva oportunidad para soñar con la suerte y ganar.