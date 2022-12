Farc dicen que sí han cumplido con entrega de menores de edad

En diálogo con Blu Radio, el integrante del secretariado de las Farc ‘Carlos Antonio Lozada’ dijo que la fase de los menores de edad que salieron de los campamentos para acogerse a un programa especial ya se cumplió.“Yo pienso que allí hubo una mala interpretación de unas palabras del comandante Marcos Calarcá cuando señaló que los menores deberían salir de los campamentos y acogerse a un programa especial, esa fase ya se cumplió en este momento en las zonas y así lo puede certificar la Oficina del Alto Comisionado”, explicó.

Publicidad

Luego que se registrará la totalidad de combatientes hombres y mujeres de las Farc que están en las zonas veredales, ‘Lozada’ dijo que “allí se puede determinar con claridad si hubiese todavía menores de edad en los campamentos”.

Le puede interesar: Capturan en Cali integrante de las FARC pedido en extradición.

Publicidad

Dijo que no tiene ningún sentido discutir al respecto porque “ya que prácticamente está certificada la totalidad de los combatientes que están en las zonas y por lo tanto no se puede hablar que las Farc quieran o no quieran que los menores retornen”.

Publicidad

Reiteró que las listas que tiene el alto comisionado para la paz de todas las zonas muestran el nombre de identificación y la edad de todos los integrantes mujeres y hombres de las Farc. “Pienso que se está armando una tormenta en un vaso de agua o tal vez de una mala interpretación de lo dicho por el comandante ‘Marcos Calarcá’”, explicó.