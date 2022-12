Farc revela perfiles de nuevos delegados para los diálogos de paz en Cuba

Para el ciclo 39 de diálogos de paz del Gobierno con la guerrilla de las Farc en La Habana, Cuba, que inició el pasado 23 de julio, el grupo insurgente reveló los nombres de los integrantes de esa guerrilla que para este nuevo ciclo rotó y que llegaron en calidad de miembros representantes (Lea también: Rotación de 17 negociadores de Farc en Cuba no incluye a secretariado: Gobierno ).



Son ocho los nuevos delegados de este grupo que llegaron a Cuba, y de acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en la rotación no se incluyó ningún miembro del secretariado de las Farc.



Benkos Biohó, integrante del estado mayor del bloque 37 Efraín Guzmán.



"Estoy aquí para ayudar a la construcción de la paz y de la patria como nación incluyente", aseguró el guerrillero que ingresó a las filas de las Farc en 1997.



Yuri García, integrante del estado mayor del bloque 36 Efraín Guzmán, en las filas desde 1986, que aseguró "ingresé a la organización por la desigualdad que vivía y entendí que por medio de la lucha podía cambiar la realidad que vivimos en Colombia" (Lea también: No es quitando tierras a campesinos como habrá fondo acordado en Cuba: A. Reyes ).



Otro de los nuevos integrantes de la delegación de las Farc Omar Gadafi, exmilitante de la Unión Patriótica y ahora miembro de la columna Iván Ríos e integrante del bloque Efraín Guzmán, en las filas desde los 20 años en 1987.



Wendy Arango, integrante del frente ocho y Yadira Suárez del frente 48 del bloque sur relataron en el informativo de las Farc que ingresaron a las filas por los desplazamientos y masacres perpetradas por grupos paramilitares.



Raúl Urrego, es otro de los nuevos delegados de la guerrilla; es miembro de la dirección de la columna Iván Ríos e integrante del bloque Efraín Guzmán.



Los otros dos nuevos delegados para los diálogos de paz son Vicente Vélez, que ingresó a los 18 años a las filas guerrilleras, y pertenece al 14 frente del bloque Sur de las Farc y Julian Subverso, miembro del bloque 57 Efraín Guzmán (Lea también: Las Farc dicen que no se levantarán de la mesa y respaldan puntos acordados ).



“El número de delegados de las Farc en La Habana es estrictamente el acordado en el Acuerdo General de agosto de 2012 y el acordado para la Subcomisión que trata el tema "Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo, y Dejación de Armas", indicó la Oficina del Alto Comisionado para La Paz.