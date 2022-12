Farc siguen extorsionando a los comerciantes del Suroriente del país: Fenalco

“Puedo dar garantías que hay ciudades como Villavicencio donde las extorsiones son hechas por grupos guerrilleros, de eso no tenemos la menor duda, podemos afirmarlo que son las Farc, no solo por las denuncias que me hacen los comerciantes de Fenalco sino que los comandantes de policía del Meta y de Villavicencio confirman esta información”, dijo Botero.

El dirigente gremial alertó que los casos de extorsiones que incluso van desde los mil y dos mil pesos, se están realizando a comerciantes y a los dueños de negocios como restaurantes que por miedo no están realizando las denuncias ante las autoridades.

“En el Caquetá no tengo el mayor asomo de duda que eso está ocurriendo, en el Huila y en el sur del Tolima también se presenta muchísimo, especialmente en la distribución de lo que llamamos productos masivos como: arroz, lenteja, garbanzo, fríjoles, galletería, enlatados, sardinas y atún que son productos de altísimo consumo para distribuirlos y esas personas están siendo extorsionadas”, agregó Botero.

Para el gremio aunque es un gran avance que en los diálogos con las Farc se haya cesado el fuego y los ataques a las comunidades, también es fundamental que se acaben las extorsiones, “porque de lo contrario la situación del comercio que es el eslabón final va a ser sumamente difícil”.