Farc y ELN coinciden en solución negociada del conflicto para participar en política

Los máximos líderes de las Farc y el ELN, ‘Timochenko’ y ‘Gabino’ respectivamente, leyeron desde La Habana, Cuba, un comunicado conjunto como resultado de una reunión que sostuvieron en la isla para intercambiar experiencias sobre el acuerdo logrado entre el Gobierno y las Farc.



Las delegaciones aseguraron que el compromiso de ambos grupos guerrilleros es evitar que los esfuerzos de paz, tanto del Gobierno como de los grupos insurgentes, no sean aceptado por quienes hacen “llamados a la guerra”.



“Buscaremos que el presente esfuerzo por la solución política, comprometa a las distintas fuerzas que participan en el debate hacia las elecciones del 2018, y trataremos de evitar que los llamados a la guerra, que hace la extrema derecha no hagan reversar este impulso por el logro de un nuevo país con equidad”, señalaron las delegaciones.



“Llamamos a todas las comunidades a seguir defendiendo la vida y el territorio, y a no dejar prosperar la persecución, que pretende cerrar el paso a las fuerzas políticas alternativas, comprometidas con la paz, la justicia social y la dignidad de todas y todos”, agregaron.



Así mismo, indicaron que los principales riesgos del acuerdo entre las Farc y el Gobierno y los diálogos con el ELN, son el paramilitarismo y las bandas emergentes.



Por último, las Farc señalaron que las Naciones Unidas no cuentan y no ha dispuesto de la logística necesaria para llevar las armas a los lugares dispuestos, y reiteró que ya fueron entregadas las coordenadas de 900 caletas con armamento y explosivos.