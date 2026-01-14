En vivo
Fedemunicipios anuncia avances en acuerdos para frenar recorte del SGP

Fedemunicipios anuncia avances en acuerdos para frenar recorte del SGP

La Federación informó que se lograron presentar propuestas parciales orientadas a evitar que se consolide la disminución de recursos.

Billetes colombianos de 50.000 pesos y 20.000 pesos
El salario mínimo para 2025 en Colombia la decretó el presidente Petro.
Foto: Blu Radio.
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 14 de ene, 2026

