Fedemunicipios propone asegurar a personas y no vehículos

A propósito de la propuesta de la Federación Colombiana de Municipios de que el esquema Soat deje de estar asociado al vehículo o motor, y pase al ciudadano, habló en Mañanas BLU Enrique López, asesor de seguridad vial de Fedemunicipios.



López explicó la propuesta que pretende que dicho seguro ampare el riesgo generado por el individuo y que vaya al poseedor de una licencia de conducción.



“Lo que nosotros queremos es abrir un debate en el marco de que hoy por hoy tenemos un nuevo ecosistema vial. Somos más vehículos no motorizados los que circulamos en las vías asumiendo unos riesgos importantes los cuales no tienen ningún tipo de cobertura”, manifestó Enrique López.



Asimismo, el asesor de seguridad vial dijo que esta propuesta no sería un negocio para las aseguradoras ni incrementaría las tarifas a pagar por un Soat, sino que también lograría combatir problemáticas como la evasión.



“Que bueno sería que Colombia abra su debate sobre si debemos amparar la accidentalidad de vehículos motorizados o si migramos el riesgo a las personas”, indicó.



Por su parte, Alejandro Maya, exdirector de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, dijo no estar de acuerdo con esta propuesta ya que asegura que no se debe afectar al ciudadano de a pie.



“No necesariamente hay que buscar que los ciudadanos de a pie paguen un Soat. Pienso que si tenemos que tomar medidas sobre este seguro, pero no esa”, aseguró.



“No estoy de acuerdo con que se les cobre a los ciudadanos de a pie, sé que hay dos dificultades como el fraude y la evasión”, finalizó.



