Fenómeno migratorio no se soluciona cerrando la frontera: Migración Colombia

El director de Migración Colombia, Cristian Krüger, se refirió a la propuesta del representante Alejandro Carlos Chacón del Partido Liberal de cerrar la frontera con Venezuela. Aseguró que sería negativo para generar las estadísticas de ingresos al país y resaltó que la migración venezolana también ha generado efectos positivos sobre la economía de los departamentos que más reciben ciudadanos venezolanos.

“La política del Gobierno Nacional es de flexibilización, de apertura, estamos hablando de seres humanos. Desde el punto de vista práctico, cerrar una frontera no es cerrar una puerta, no es como cerrar la puerta de una casa o de una finca, eso es una realidad. Este fenómeno no se soluciona cerrando una frontera con un decreto”, dijo Krüger.

Aseguró que lo único que generaría esta medida de cierre de frontera es que la migración siga llegando al país, pero por los puntos no autorizados, lo cual a su vez traería un efecto negativo ya que el Gobierno no tendría un registro del ingreso de los venezolanos e incrementaría la permanencia ilegal en territorio colombiano.

Desde Pereira, Krüger afirmó que más del 70% de los venezolanos que durante los últimos meses, han renovado el Permiso Especial de Permanencia (PEP), se encuentran actualmente trabajando, mientras que cerca del 54% se han afiliado al Sistema de Seguridad Social.

"Como país hemos tenido que afrontar la segunda crisis migratoria más grande del mundo, después de la Siria. Dentro de este ejercicio el Gobierno Nacional no solo ha flexibilizado la normatividad migratoria, sino que además ha buscado estrategias para que esta población haga parte activa de la vida productiva del país, como es el caso del PEP. Hoy podemos decir que más de 600 mil venezolanos están regularizados en Colombia gracias a esta medida, que muchos de ellos vienen trabajando y afiliándose al Sistema de Seguridad Social, dejando así de ser una carga para el Estado Colombiano", afirmó Krüger.

A la fecha, cerca del 50% de los venezolanos que podrían renovar el PEP lo han hecho, razón por la cual, el director de Migración Colombia anunció que la entidad extendió el plazo de renovación del documento hasta el próximo 31 de octubre.

