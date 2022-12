Fiebre aftosa no afecta la salud humana; se puede seguir consumiendo carne: ICA

Luis Humberto Martínez, gerente del Instituto Nacional Agropecuario, ICA, explicó en BLU Radio que el brote de fiebre aftosa en Arauca no afecta para nada la salud humana, por lo que envió un mensaje de tranquilidad a los consumidores colombianos.



“Se puede consumir carne y los derivados lácteos sin ningún contratiempo. Le damos un parte de tranquilidad a los consumidores del país”, dijo.



De otro lado, Martínez expresó que es preocupante la situación en la frontera con Venezuela ya que – según dijo – la escasez de vacunas en el vecino país ha facilitado la propagación de la enfermedad.



“Estuve hablando con autoridades sanitarias de Argentina y Paraguay y nos manifiestan la preocupación de lo que está ocurriendo en Venezuela. Ese es el único país de Sudamérica que no tiene estatus de país libre de aftosa por vacunación. Ellos no realizan los ciclos de vacunación como debe ser”, dijo.



Agregó que hay un riesgo permanente de infección debido al contrabando de carne desde el vecino país “que pone en riesgo sanitario”.



Manifestó que los siete animales que resultaron afectados con la aftosa en la vereda Curipae, del municipio de Tame, Arauca serán sacrificados para evitar la propagación de la enfermedad.



Mientras tanto, José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, dijo que la confirmación del brote de aftosa en Arauca es una noticia catastrófica y manifestó que el hecho es más preocupante aún si se tiene en cuenta “la gran cantidad de carne proveniente de Venezuela”.



