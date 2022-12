Fin del conflicto, tema obligatorio en la agenda nacional

En el marco de los diálogos de paz que se desarrollan entre el Gobierno y las Farc en Cuba, este jueves 23 de junio será un día histórico para el país luego que las partes anunciaran que firmarán en la isla un acuerdo sobre el fin del conflicto, punto que incluye el cese bilateral al fuego, el fin de las hostilidades, zonas de concentración y seguridad para los guerrilleros.

Políticos, líderes sociales, empresarios y la ciudadanía en general, reaccionaron a este anuncio y manifestaron su emoción por lo que consideran es una nueva etapa en el historia del país.

Bruce Mac Master, presidente de la ANDI

El representante de los empresarios aseguró que la industria jugará un papel importante en el posconflicto, pues serán ellos quienes puedan brindar empleo a los guerrilleros que decidan regresar a la vida civil.

“Hemos venido trabajando con la ACR, eso no es ni siquiera lo más robusto que está viviendo la industria colombiana, tenemos más de 700 proyectos con 37 empresas y programas con PNUD para no solo darle empleos directos a los desmovilizados sino a las personas vulnerables”, dijo Mac Master.

El empresario indicó que los problemas no se solucionarán al otro día de la firma, pero sí la imagen del país y la confianza a la hora de invertir en él mejorará sustancialmente.

“La imagen desde el punto internacional e inversionistas, los efectos pueden ser varios, no inmediatos pero un país que supera un conflicto armado es diferente a un país que lleva 50 años en guerra”, concluyó.

Senador Iván Cepeda y la dimensión desconocida

El senador del Polo Democrático Iván Cepeda aseguró que este es un paso histórico para el país que lo llevará a una etapa en la que nunca ha estado, la paz.

“Estamos ante el comienzo de una nueva etapa en Colombia (…) vamos a entrar en una dimensión desconocida que es la de la paz y vamos a poder vivir de otra manera en Colombia, de una manera civilizada y democrática, donde los problemas y diferencias se resuelvan con el diálogo”, indicó.

Lo importante va a ser la letra menuda de lo que se firme: Martha Lucía Ramírez

La excandidata presidencial por el Partido Conservador, Martha Lucía Ramírez, señaló que aunque es optimista con este hecho, siempre ha guardado cierto escepticismo frente al proceso y aseguró que hasta que una vez se conozca lo que se firmó se podría saber si se apoya o no el plebiscito por la paz.

“Como a todos los colombianos me ilusiona ver que las Farc vayan a entregar las armas y que ojalá este tema termine para siempre, por otro lado he sido escéptica sobre este proceso en temas como la justicia, la participación en política, pero acá nos toca esperar a conocer los textos que estén firmados (…) no podemos salir a aplaudir o criticar”, dijo Martha Lucía Ramírez.